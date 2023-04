"Me duele una mujer" y el desamor como excusa para reírse de sí mismo

El 6 y 7 de mayo llega a Ciudad de las Artes, la comedia escrita y dirigida por Manuel González Gi, "Me duele una mujer". La obra está protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje, junto a Facundo Calvo y Sol Loureiro. En la provincia, se presentará previamente el 4 de mayo en Marcos Juárez y el 5 de mayo en Villa María. Las entradas irán de $5000 a $5500 y están a la venta por Autoentrada y en Boletería del Teatro.

“Me duele una mujer” gira en torno a Miguel Sánchez (Nicolás Cabre), un joven profesor de filosofía, que es abandonado por su novia Paula (Mercedes Funes) y vive los primeros seis meses en ese desamor. Ella quiere vivir su vida y él no puede dejarla ir, la ama, la necesita.

A raíz de esa separación, transita problemas de ansiedad, y es ahí donde aparece una psicoanalista (uno de los tantos personajes realizados por Mercedes Funes) que recibe a Miguel en las diversas etapas de su tratamiento, con su particular humor e ironía.

Miguel está siempre acompañado por Martín (Pepe Monje), su amigo inseparable. Pero la obsesión por Paula provoca que vea en cada mujer al paso, a su ex pareja y sólo al final sabremos si logra nuevamente transitar por esa esquina que hoy no se atreve a pasar.

Previo al estreno en Córdoba, Nicolás Cabré dialogó con La Nueva Mañana sobre las satisfacciones que le trajo esta comedia que viene realizando desde fines del 2021. “Esta es una obra que yo disfruto mucho de hacer porque no se queda solamente en la comedia, te lleva a lugares muy reconocibles por todos: el desamor, el no poder largar, el no querer soltar. Y la gente se engancha con la trama. En verdad, es un placer para nosotros que ya venimos haciéndola hace un año y medio. Y el rol de Miguel es un lugar en el que me gusta estar, donde puedo jugar un poco y puedo hablar un poco en serio, también”, contó.

Sobre el argumento en sí, Cabré contó que gran parte transcurre con sus encuentros con la psicóloga y este hablar del desamor que cada espectador lo que vivió en algún momento de su vida. “Es un poco reírse de uno mismo cuando se ve en esas situaciones donde cree que el mundo se está terminando, que no podés seguir o que no existe nada más. Está bueno también reconocerse y disfrutarlo desde la risa. Lo que más me llama la atención es que todos sabemos de qué estamos hablando. Por eso es una obra que te lleva por muchos lugares y también te habla un poco en serio”, aseguró.

Sobre sus compañeros de escena, Cabré ponderó tanto a Pepe Monje como a Mercedes Funes. “Lo de Mercedes es increíble. Yo estoy casi quieto al lado de ella, porque está yendo y viniendo del escenario, cambiándose el vestuario para interpretar a distintos personajes. Porque Miguel ve en todas las mujeres que se cruza a su ex. Lo que hace arriba del escenario es sumamente divertido. Y Y Pepe interpreta al alter ego que está tratando de sacar a Miguel de esa depresión en la que cayó. Lo empuja a pensar en otras cosas y que siga para adelante. Con Pepe trabajamos mucho juntos, y para mí es un referente, siempre lo fue. Así que disfruto mucho tenerlo al lado. Es un fenómeno, uno e los mejores”, graficó Cabré.

Nicolás Cabré ya había hecho temporada y gira en Córdoba con “El Quilombero” años atrás y recuerda al público cordobés con mucho cariño. “Es hermoso. Tiene una energía que no se encuentra en otros lugares. Esa cosa que tienen los cordobeses donde casi todos humoristas. Donde vas te reciben bien, te cuentan un chiste. Cuando voy a Córdoba lo disfruto mucho”, señaló.