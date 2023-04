Talleres cayó ante Estudiantes en La Plata por la Liga Profesional

Daba la sensación de que podían jugar 30 minutos más y que Talleres no iba a convertir. De hecho no pateó al arco en 90 minutos y por eso terminó cayendo lógicamente con Estudiantes en La Plata por 1 a 0.

Sin fuerzas, sin muchos recursos por la cantidad de jugadores lesionados, los de barrio Jardín jamás encontraron un patrón de juego ni respuesta ante las ausencias y cayó con facilidad ante el "Pincha" que ahora lo alcanza en las posiciones en la Liga Profesional.

Talleres nunca pudo hacer pie y hasta jugó con complejos de inferioridad por momentos, entendiendo que sin Valoyes ni Sosa iba a tener opciones de generar peligro. La cantidad de lesiones sin lugar a duda ya hacen mella en el equipo de Gandolfi ya que no cuenta con tantas piezas como para ser competitivo. Alvez tuvo la responsabilidad de relevar al colombiano pero lejos estuvo de quedar a su altura.

Estudiantes fue más, siempre, ya desde el arranque Mauro Boselli tuvo dos mediavueltas que pudieron tener destino de red y precisamente un ex Talleres como Leonardo Godoy fue una pesadilla por derecha. De su carril llegaron todas las chances de gol, y de hecho, el VAR le anuló un tanto a Boselli al cobrar una supuesta mano o manga del lateral derecho.

Pero el albiazul, nada de nada. Garro volvió a jugar casi en mitad de cancha y el arco quedaba demasiado lejos para Talleres. De hecho Pizzini y Santos fueron espectadores privilegiados.

En el complemento llegó lo peor, no hubo reacción con los cambios ni los ingresos de Barrera ni Depietri encontró algo de profundidad. Y otra vez por derecha llegó la daga del local, con un enganche de Rollheiser que se incrustó en el palo del arquero Guido Herrera, quien esta vez no ofreció la mejor resistencia, para ver la caída de su valla.

Talleres no pudo avanzar ni crecer porque realmente no tiene más. Con seis lesionados, Gandolfi apostó con Sequeira y un irregular Favio Álvarez pero nada pudo conseguir con esas sociedades. Es como que Estudiantes ya había dado el golpe y los minutos fueron pasando, con un final más que escrito de antemano. Y Nahuel Bustos no fue llamado a jugar, se quedó en el banco, generando ahora más dudas sobre su parte física. Panorama complicado para Talleres que tiene un fixture muy complicado en los próximo juegos.

Noticias relacionadas: