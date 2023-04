Cuando el tucán canta trae lluvia: un proyecto literario trilingüe

Bien conocidas son las maravillosas historias de Laura Roldán para los más pequeños, en las que no falta una mirada hacia los relatos surgidos de culturas originarias.

ENTREVISTA

¿Desde cuándo venís trabajando en mediación de lectura con comunidades originarias y qué es lo que te impulsó?

Hace más de 20 años que trabajo en comunidades rurales de Chaco y Misiones. Participé de varios proyectos organizando Espacios de Lectura y capacitando docentes y Auxiliares Indígenas en investigación y promoción de la cultura y la lectura. Siempre me interesó trabajar en contextos rurales desarrollando proyectos y acercando herramientas para acompañar a los docentes a mejorar la educación de sus lugares.

¿Qué proyectos salieron hasta ahora?

Con la EIB N° 905 de El Soberbio, Misiones, trabajamos juntos desde 2008. Tenemos un banco de voces Mbya Guaraní. Colaboramos en varias ediciones del Ministerio de Educación de la Nación. Hicimos un proyecto colaborativo de videos en lengua madre con Verónica Parodi. Tenemos un libro trilingüe, trabajo de investigación en Mbya Guaraní, Portugués y Español que presentamos en el Cedilij hace tiempo. Tukã Reko es este proyecto colaborativo que estamos difundiendo ahora y estamos armando un proyecto anual trilingüe.

Familia Mendez, Vicente M, cacique, Rosa madre de Vicente y Marcos Méndez y Don Germán Méndez, Chamán de Tekoa Chafaríz.

Recientemente publicaste en forma digital una versión de “La leyenda del tucán” (Tukã Reko) en Mbya Guaraní. ¿Cuáles son los desafíos de encarar un trabajo de traducción como este?

El primer desafío es armar un equipo interesado en un proyecto colaborativo sin financiamiento. No conseguí quien lo editara en papel por eso es digital. Y el equipo es un grupo humano maravilloso interesado en promover las lenguas originarias. Invité a Vicente Méndez, Cacique de Chafariz a participar con su versión en lengua materna, y le envié el texto tipeado, separado en párrafos ya pensados para la ilustración, por correo electrónico. Vicente trabajó desde Chafaríz, y revisó la versión y el texto con Don Germán Méndez, Chamán de la comunidad y con sus colegas Auxiliares Docentes Indígenas. Fue un ida y vuelta de pruebas según nos permitiera la conectividad, la inclemencia del clima de la selva, la falta de luz, la señal de internet, etc. Si leyeron la Leyenda del Tucán sabrán a qué me refiero, “cuando el tucán canta trae lluvia”.

Tengo un enorme agradecimiento para estos amigos queridos: Fabiola Prulletti, editora e ilustradora de Mendoza que diseñó la tapa; Fernanda Bragone, ilustradora del interior del libro, de Buenos Aires; Agustín Chamorro, ilustrador de tapa, alumno de la comunidad de Caramelito, Misiones. Y a vos, Mauricio Micheloud, editor, diseñador de Córdoba que estuviste a cargo de la edición.

“Siempre me interesó trabajar en contextos rurales desarrollando proyectos y acercando herramientas para acompañar a los docentes a mejorar la educación de sus lugares”.

¿Cómo fue recibido este libro en la comunidad?

Lo recibieron con curiosidad, imaginate que si es algo raro para mí, igual para ellos. Lo presentamos a los docentes y auxiliares en una reunión, ese día no funcionaba la plataforma así que proyectamos las imágenes, el Cacique lo leyó en lengua madre y yo en español y conversamos sobre el proyecto.

¿Cuáles son los siguientes pasos con este proyecto?

Ahora se socializará con las EIB de Misiones. En nuestro territorio con las familias de las comunidades y con alumnos y alumnas de la institución. Y buscaremos espacios de intercambio para compartir la experiencia, como hacemos siempre.

Presentación en Córdoba

La salida del libro Tukã Reko tendrá un evento de presentación en la ciudad de Córdoba. El 5 de mayo Laura Roldán dirá presente en el Museo de Antropología de la UNC (Av. Hipólito Yrigoyen 174) para repasar los puntos centrales de su proyecto, contar los entretelones de la producción del libro y mostrar producciones relacionadas.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]