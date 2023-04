Juez, con la Fundación +CBA 2023: "Vamos a eliminar el fuero anticorrupción"

En la mañana del sábado, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, emitió un discurso en el cierre de una jornada de trabajo con los equipos técnicos de la Fundación +CBA 2023, el espacio que promueve con la senadora Carmen Álvarez Rivero para construir su plataforma política.

“Vamos a ser claros, quiero que el 25 de junio todo el mundo sepa qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de Córdoba", expresó Juez en el comienzo de su discurso, vaticinando un triunfo de la alianza opositora en los comicios provinciales. "Hoy más que nunca hay que ser inteligentes, prudentes y mesurados con nuestras propuestas”, exhortó a los presentes.

Puso el acento en la prudencia como valor para analizar los problemas actuales que atraviesa la provincia: “Se imaginan en este estado de situación, con los hospitales tomados, con los docentes en la calle, con la inseguridad que hay... Si yo fuera un irresponsable, a esta campaña la ganamos por 20 puntos, pero después hay que gobernar y para eso hay que ser prudente con lo que se dice. Los problemas y sus soluciones tienen que estar profundamente estudiados".

En pos de esto, destacó la importancia de participar de espacios como la Fundación +CBA 2023: "Yo voy recorriendo cada rincón de la provincia y necesito hablar con prudencia, por eso lo que ustedes hacen es de gran importancia. Hay que estudiar los temas, profundizar el análisis y cuando tengamos la propuesta, decirle a la gente: Esto es lo que vamos a hacer. Siempre con mucha prudencia. No vamos a hacer esas cosas a lo que nos tiene acostumbrado la política tradicional, de prometer lo que después no va a cumplir. Este pueblo está muy golpeado, muy castigado para que nosotros aprovechemos la ineptitud de quienes nos gobiernan para generar expectativas que después no se puedan cumplir”.

A continuación, mencionó como "ejes centrales" a la salud, la educación, la seguridad y la previsión social.

Y adelantó: "Hablaba con gente de la justicia y ustedes tienen que saber que nosotros vamos a eliminar el fuero anticorrupción. Los políticos tienen que ser juzgados por cualquier juzgado y condenados por cualquier cámara".

Juez se refirió también a la "inteligencia" que es necesaria para "escuchar la problemática de todos los sectores", al tiempo que cuestionó a la gestión gobernante: "Después de un cuarto de siglo se vuelven conservadores y dicen 'para qué voy a cambiar si así me va bien'".

Y advirtió que según su mirada, la gestión de Hacemos por Córdoba "no va a cambiar las prioridades" y que todo lo que propongan "van a ser cuestiones cosméticas con criterio electoral nada más”.

Al cierre de su alocución, Juez enfatizó: “Tenemos que mostrar mucha generosidad, tenemos que abrir las puertas y hablar con todo el mundo. Las organizaciones, las cámaras, los sectores empresarios conocen los temas y los tienen estudiados. Vayamos a hablar con todo el mundo en nombre de Juntos por el Cambio. Queremos escucharlos. No queremos que nadie diga que este espacio político no los escuchó. No tiene que haber un solo sector de la provincia de Córdoba que no haya sido visitado por nuestros equipos técnicos”.

