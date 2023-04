Fernández: "Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual"

El presidente Alberto Fernández advirtió este lunes que "los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias" y llamó a prestar "particular atención" al lugar que ocupa la salud en las políticas públicas, al encabezar la presentación del plan Reconstruir Salud en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y por la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, Fernández presentó el plan Reconstruir Salud que, con una inversión de algo más de 44.000 millones de pesos, busca mejorar la calidad del equipamiento sanitario, ampliar el acceso a la salud de la población y generar una mayor equidad en todo el país.

"Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual en cualquier rincón de la patria", expresó el jefe de Estado durante el acto.

Además, en tiempos en que "vuelve a oírse una prédica" en detrimento del Estado y a favor del sector privado, Fernández explicó que muchos de los equipamientos que serán distribuidos en puntos remotos del país no existen ni siquiera en el sistema privado de salud y eso obliga a los pacientes a trasladarse muchos kilómetros desde su lugar de origen para recibir tratamiento.

"¿Saben por qué no hay ni siquiera en el privado? porque no es negocio hacerlo", alertó el Presidente y resaltó que, en cambio, "el Estado tiene la obligación de darle ese derecho a los argentinos".

"No podemos estar confiados esperando que alguien, desde el sector privado venga a hacer lo que el Estado debe hacer", insistió Fernández.

🎙️ "En los hospitales públicos se atendieron 11 millones de personas infectadas de COVID-19 que no murieron. Estoy hablando de lo que fue capaz de hacer el sistema de salud público en momentos tan dramáticos". El presidente @alferdez en la presentación del plan Reconstruir Salud. pic.twitter.com/Ur5wPXb7KH — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 10, 2023

En este contexto, advirtió que "los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias" y lo contrapuso con su gestión, que busca, dijo, "terminar" con las desigualdades.

"Los que más queremos terminar con la injusticia somos los que nos ha tocado gobernar en este tiempo, difícil, traumático y complejo: el Gobierno, los gobernadores y los intendentes", subrayó.

Según se informó oficialmente, de los 44.000 millones de pesos, unos 35.546 millones serán destinados a equipamiento sanitario y vehículos, mientras que los restantes 9.287 millones irán a infraestructura sanitaria.

A su turno, Vizzotti, destacó el trabajo realizado "desde el primer día" por el Gobierno nacional para "poner en valor" y darle "prioridad" al Ministerio de Salud y a las estrategias sanitarias impulsadas incluso "antes de la pandemia" de coronavirus.

Para graficar la situación heredada, la ministra recordó que durante la gestión de gestión de Cristina Fernández se había iniciado un plan para construir centros de almacenamiento de vacunas, que se detuvo completamente durante la gestión de Mauricio Macri.

Al respecto, informó que ya son seis ""os centros de almacenamiento masivo que se inauguraron" y que se trabaja en poner en funcionamiento unos 20 más.

También, al igual que el Presidente, Vizzotti valoró el esfuerzo realizado desde el Estado para enfrentar la pandemia de coronavirus y elogió el hecho de haber podido llegar "con equidad, a responder a la crisis humanitaria más importante de los últimos 100 años".

En ese sentido, agradeció especialmente a los profesionales de la salud, a los integrantes del equipo de la cartera sanitaria, a los ministros del Gabinete nacional y, entre estos últimos, destacó al titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

"(Katopodis) ha avanzado como parte fundamental de respuesta a la pandemia con la creación de hospitales modulares, en los puntos de frontera, turísticos y en el marco del servicio penitenciario federal y de las provincias", señaló.

Las mejoras en el sistema sanitario nacional incluyen la Red Federal de Bioimágenes, que incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización.

De esta forma, se pueden compartir imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención, se explicó.

La nómina de equipamiento que será entregado incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 notebooks.

Los móviles sanitarios, destinados a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

A su turno, Rossi recordó que la crisis de la Covid "obligó a actuar sobre lo desconocido" y elogió el mandato del Presidente de "preservar la salud de la Nación" como máxima prioridad.

Recordó que el Ministerio de Defensa -que él conducía- tuvo que distribuir respiradores en aviones de la Fuerza Aérea e insistió con que el Gobierno debió "afrontar una difícil" situación.

Sin embargo, analizó que, frente a un desafío de esas características, lo importante es que a la hora de salida de la crisis, el resultado "sea positivo en cuanto a la capacidad del Estado" como sucedió en Argentina.

Noticias relacionadas: