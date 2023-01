1 de cada 10 turistas hospedados en hoteles de Buenos Aires son de Córdoba

La Ciudad de Buenos Aires recibió durante este 2022 1,5 millones de turistas internacionales y 5,3 millones de visitantes nacionales, según proyecciones difundidas por el Observatorio de datos del Ente de Turismo de la Ciudad.

En cuanto a destino de origen, se destacó que el 12,6% de los turistas hospedados en hoteles porteños durante el 2022 provinieron de la provincia de Córdoba, lo que significó el 88% de recuperación comparado con 2019.

Córdoba, el Gran Córdoba en particular, figura como el segundo principal origen de turistas nacionales que visitan la ciudad y suelen elegirla como destino turístico, principalmente para realizar “escapadas” o viajes cortos por motivos de ocio/compras.

Los lugares más visitados por parte de los cordobeses son Palermo Soho, el Campo Argentino de Polo de Palermo y el Obelisco, ya que privilegian las actividades de ocio o culturales, y se advierte una preferencia por visitas a teatros, espacios religiosos y asistencia a espectáculos. El principal interés de compras de los hombres es en tecnología y las mujeres gastan más en indumentaria.

Balance del turismo del 2022 en la Ciudad de Buenos Aires

La reactivación del sector dejó un total de más de u$s 1.800 millones en la economía de la ciudad, con un gasto promedio de u$s 124 para los turistas nacionales y de u$s 776 para los turistas internacionales. Asimismo, la recuperación de la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 60% de turistas internacionales y del 102% de turistas nacionales, en comparación con el 2019.

“La Argentina tiene un potencial turístico enorme, con destinos de primer nivel en todo el país. El turismo es sin dudas uno de nuestros motores de crecimiento federal, que puede crear miles de empleos de calidad para nuestra gente y aumentar nuestros ingresos, ya que también tiene un impacto positivo en otras áreas como la industria gastronómica, transporte y cultura”, indicó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, desde el organismo advirtieron que la recuperación del turismo tiene un techo si no se recupera la conectividad aérea. “En todo el mundo el turismo comienza a recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia. En la Ciudad también vemos una recuperación sostenida, pero la reactivación tiene un techo si no recuperamos los niveles de conectividad que teníamos en 2019, cuando el turismo internacional alcanzó un récord”, sostuvo Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad y presidente de VisitBA, la agencia público-privada de proyección internacional.

Así, según la Organización Mundial del Turismo, la Argentina es el país de la región que menor recuperación muestra, con un del 46% del turismo internacional con respecto a 2019, mientras que Uruguay registra un 70% de recuperación y México un 84%. Por su parte, República Dominicana y Colombia ya lograron superar los niveles de turismo internacional previos a la pandemia, con un crecimiento del 6,9% y 2,1% respectivamente.