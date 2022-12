Vasco Da Gama amplía su oferta por Valoyes pero Talleres no define

El culebrón que tiene por delante las negociaciones de Vasco da Gama de Brasil por el delantero de Talleres Diego Valoyes tiene nuevos capítulos aunque pocas definiciones. Es que el equipo brasileño resolvió potenciar la oferta por el colombiano pero desde barrio Jardín no seduce, no solo porque no llega al número esperado sino porque no convencen las garantías ni las formas de pago.

Lo último sobre la chance de @DiegoValoyes_ : @VascodaGama estira su propuesta a 6 millones de dólares a pagar dos años, algo que no terminó de conformar a #Talleres. El monto no es el problema, sino la forma de pago, según entiende Fassi. Sería por el 60 % del pase pic.twitter.com/5n8us0fvUo — Federico Jelic (@fedejelic) December 28, 2022

Según trascendió desde versiones de Brasil, Vasco Da Gama ampliará su ofrecimiento a seis millones de dólares, cifra tope de su mercado de pases. ¿Cuál es el dilema? Que el presidente de Talleres considera insuficiente la oferta pero lo que menos convenció fue la forma de pago: casi dos años para cobrar la totalidad de la operación.

La propuesta abarca el 70 por ciento del pase de Valoyes, algo que en principio no es del grueso del contrato pero sobre todo, Fassi espera una oferta superadora. ¿O será cierto que espera una posibilidad del poderoso Flamengo?