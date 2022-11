JoseL y La Liga Cinética llega a Studio Theater

JoseL y La Liga Cinética es una banda de música oriunda de la ciudad de Córdoba conformada por JoseL, Carli Cánobass, Roro Testa, y su manager Danilo Frías Bustos.

Cada integrante de esta formación tuvo un recorrido y tránsito musical extenso como solista y/o siendo parte de distintas bandas y compañías nacionales. Pero la particularidad de esta banda está en que cada miembro proviene de un género o géneros lejanos entre sí, lo cual le da un sonido muy particular a su música, apoyada en un solo pilar principal: encontrar la letra justa para cada melodía, la música perfecta y la verdad para cada historia que quieren contar.

Sus últimos Singles, “No se pierden”, “Renuncio”, "Espera"y "Yo Sabía", forman parte de lo que será su EP homónimo y ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

El próximo domingo 27 de noviembre a las 20.30 presentará el nuevo show Dale en Studio Theater. Las entradas están a la venta en www.alpogo.com

Días antes del show, JoseL dialogó con La Nueva Mañana.

- ¿Qué aprendizaje fue para él participar en La Voz Argentina y cómo se planta junto a su banda hoy con su material reciente y a días del show en Studio Theater?

- "La Voz Argentina" fue una experiencia inolvidable y llena de aprendizajes. Gracias a la masividad de ese programa y al impulso de José Luis "El Puma" Rodríguez, pude no solo entrar a miles de hogares con mí música sino también encontrarme por primera vez con mí público, ese que al día de hoy me sigue acompañando y consumiendo mí música.

La masividad de un programa como ese es un empujón incomparable para cualquier artista aunque no hay que olvidar que ninguna carrera se hace de la noche a la mañana y que toda oportunidad tiene que estar acompañada de mucho trabajo y esfuerzo.

Hoy, a diez años del programa, nos encontramos en un gran momento. Este año hemos presentado varias canciones nuevas, hemos tenido la oportunidad de tocar en festivales y salones.

- ¿Cuánto tiempo vienen trabajando en este material que se va a presentar ahora y qué papel jugaron las nuevas plataformas digitales para su difusión?

- Con esta nueva formación, venimos trabajando hace un año en la búsqueda de un sonido propio, apoyándonos en los diversos estilos desde los que procedemos cada uno de los integrantes: desde el folklore, la música disco, los musicales y el rock alternativo hasta la cumbia, el cuarteto o la bachata. Fuimos definiendo un repertorio variado pero potente, con grandes momentos de baile y celebración pero también con profundas baladas y reversiones de clásicos de todos los tiempos.

Gracias a las nuevas plataformas digitales tenemos la posibilidad de llegar cada día a nuevos oyentes, no solo en nuestro país sino también en el mundo, logrando así descubrir que en países cómo Perú o Colombia que consumen nuestras canciones casi a la par de nuestro país, de una forma inmediata y firme. Y eso nos llena de alegría!

- ¿Qué expectativas tiene de proyectarse en gira? ¿Sigue siendo igual de difícil que año anteriores podés surgir como artista independiente desde el interior del país?

-Las giras son el próximo paso que ya estamos preparando con la intención de afianzarnos cómo banda. El espectáculo que estamos presentando en Studio Theater nació con la idea de poder llevarlo a toda la provincia primero, luego al país y al mundo, ya que creemos que aunque no siempre uno puede ser profeta en su tierra.

Por otro lado, "aunque Dios atienda en Buenos Aires", desde Córdoba se puede proyectar una carrera internacional y con ese objetivo trabajamos día a día para lograr un producto de excelencia y vivo. No creemos que sea fácil, pero tampoco imposible. Hay mucho por recorrer pero tenemos absoluta confianza en el proceso que venimos atravesando y creemos que todo lo que se hace con el corazón echa raíces fuertes y duraderas.