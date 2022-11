'Paco' Palencia: "Martino no tiene compromiso con México"

ESPECIAL DESDE DOHA

¿Por qué critican tanto a Gerardo Martino en México? El DT argentino nunca se ganó el afecto de la afición a pesar de haber logrado la clasificación pero sobre todo llama la atención el escaso margen de apoyo, a días de la cita mundialista en Qatar. 2022.

Los mexicanos enfrentarán a Argentina en la primera fase del mundial, la segunda fecha, y por lo que se percibe con el primer contacto con ciudadanos de aquel país y periodista, es que no abunda la fe para el conjunto del "Tata", muy cuestionado por estas horas.

¿Las razones? Las explica en parte Francisco "Paco" Palencia, ex delantero de Cruz Azul, hoy comentarista de TV. Apenas arribado al aeropuerto de Doha, contó su parecer.

"México no está en un buen nivel, sería un logro poder pasar la fase de grupos y hay responsabilidades compartidas. La lesión del "Tecatito" Corona, pero nunca estuvo a la altura y Martino tuvo que ver con eso", relata "Paco".

- ¿A qué se refiere?

- Es que nunca mostró compromiso con México, lo digo causas. Uno no es lo que dice sino lo que hace. En medio del torneo se fue a Rosario a ver a Newells, justo cuando era fecha clave para analizar a jóvenes valores del equipo para el futuro y luego se reúne con el DT de Argentina, Scaloni. Tiene más prioridad el clásico rosarino que la selección de México para él. Es inaceptable.

- ¿Llega bien México?

- Convulsionado, en todo sentido. Hay equipo, personalidad, pero no por lo que demostró Martino. No tiene un cumplimiento adecuado para este desafío. Las acciones lo determinan a uno. No es como nos cae. No lo conozco. Irse en pleno torneo, no presentarse con el equipo ante Perú porque te vas a ver el partido de Argentina por TV. No es ético eso en un partido preparatorio.

- ¿Argentina es candidato?

- Es rival de México y estamos atento a eso. Está dentro de los favoritos porque el cuerpo técnico supo acomodar las jerarquías y reunificar los criterios de juego y los códigos de equipo y vestuario. Scaloni ha trabajado con éxito. El equipo estaba desdibujado hace tres años y ahora no es casualidad que el grupo se ve unido, invicto y ganador de la copa América.

-¿Con qué otros equipos?

-Brasil, Francia y creo que Alemania. España puede colarse por ahí. Argentina está entre los tres candidatos.

-¿Te sorprenden las lesiones en esta etapa del año?

-Sí, es el reflejo de que esta copa del mundo trae daños colaterales. Se apresuraron los torneos y pretemporadas, campeonato fuera de lo normal y por eso hay bajas. No es por la fecha, es por la preparación exagerada para llegar a tiempo. Una pena.

Antes de irse, dialogó sobre otra de sus pasiones, el rock y el heavy metal: "Desde niño escuchaba rock porque en el taller mecánico de mi padre, mientras yo pateaba la pelota, sonaba Kiss, Los Beatles, Led Zepelin y otras bandas. Así que me quedó eso. De Kiss me gustaba el maquillaje y la puesta en escena. Mi banda favorita sin embargo es Metallica. Los vi en Barcelona, Londres, México. Mi tema favorito es "Seek and Destroy".