Referente de los pilotos cruzó a Macri y defendió la estatización de Aerolíneas

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, aseguró que Aerolíneas Argentinas “está teniendo un impacto demoledor en la economía argentina, que ronda los US$ 3.000 millones en carácter de impacto sobre el Producto Bruto Interno (PBI)”.

“Aerolíneas está mostrando un impacto en la economía que es demoledor y (en la oposición) se están poniendo nerviosos porque el negocio de Aerolíneas lo perdieron cuando se tomó la decisión estratégica de estatizarla, y ahora como país soberano tenemos la posibilidad de generar ingresos”, sostuvo el dirigente gremial.

La referencia surge en respuesta a los dichos del ex presidente Mauricio Macri, quien afirmó la semana pasada que “toda la Argentina subsidia algo que no es necesario” además de decir que no imaginaba “un dólar más destinado a una compañía aérea estatal”.

Al respecto, Biró argumentó que “no solo que no nos sale nada a los argentinos, sino que genera beneficios”, y subrayó que “Aerolíneas, como cualquier sociedad anónima, aporta cerca del 35% de su facturación y es una empresa que factura más de US$ 2.000 millones en tiempos normales, aportando cerca de US$ 700 millones al Estado argentino solamente en concepto de impuestos”.

Además, explicó que “también hay un flujo económico que deviene del tránsito aéreo, por lo que cada aeropuerto se transforma en una especie de polo industrial con empleos directos e indirectos derivados que dinamizan la economía en función del turismo y las divisas que ingresan, por lo que se transforman entre US$ 4 y US$ 6 por cada dólar que el Estado invierte en Aerolíneas”.

“Estamos hablando de que en carácter de impacto total sobre el PBI se trata de casi US$ 3.000 millones”, aseveró Biró.

En esa línea, precisó que “(Mauricio) Macri lo sabe, pero ya mostró que se quería quedar con el negocio aerocomercial, y lo hizo sin ninguna vergüenza, usando la figura de presidente de la Nación para hacer negocios personales”.

También expresó que “cuando los subsidios van a particulares no le preocupan a Macri, solo le preocupan cuando van para todos, cuando son para el bien común”.

“La gestión de Aerolíneas es pública y de todos los argentinos, y además está siendo bien gestionada: redujo el déficit a la mitad respecto de la administración de Macri; bajó los costos cerca de un 30%; tiene los aviones llenos a todos los destinos; y está desarrollando la unidad de cargas”, destacó el dirigente sindical.

Biró aseguró entonces que “la decisión estratégica de recuperar Aerolíneas fue correcta”, y subrayó que “la economía se está recuperando gracias al impulso económico que está dando vía aérea”.

En esa línea, concluyó que “el futuro que se juega es de toda la sociedad argentina, no de los empleados de aerolíneas”; y dijo que “cuando hablan de cerrar Télam, Radio Nacional, Aerolíneas, todo lo público, están hablando de entrega de patrimonio, se trata entonces de defender los intereses nacionales”.

