Talleres pierde a Enzo Díaz por apendicitis y es duda por Copa Argentina

El lateral izquierdo fue operado de urgencia y no estará disponible por 15 días. Lo reemplaza Ángelo Martino. Gandolfi pierde un jugador clave.

Malas noticias en Talleres de cara al tramo final del torneo, sobre todo pensando en el duelo trascendental ante Banfield, por semifinales de Copa Argentina. Es que se confirma la lesión o mejor dicho la baja del lateral izquierdo Enzo Díaz, afectado de apendicitis, por lo que deber ser operado y tendrá no menos de 15 días de inactividad.

🚨 Como lo anticipamos, Enzo Díaz tiene un cuadro de apendicitis e iría al quirófano, lo que le demandará entre tres y cinco semanas de recuperación para volver a entrenar.#Talleres pic.twitter.com/E34bLGL1n8 — Talleres mi pasión  (@TalleresMP) October 6, 2022

De esta forma, el DT Javier Gandolfi pierde a un jugado clave para los duelos contra Godoy Cruz, Vélez Sársfield y es casi un hecho que no podrá jugar ante el "Taladro", donde se juega la gran ficha de la temporada, la eventual clasificación a la Copa Libertadores. Podría estar en una potencial final, aunque para el pleito clave, no estará disponible.

Su reemplazante natural es Ángelo Martino, quien gran parte de la campaña estuvo en Italia tramitando su pasaporte de la Comunidad Europea. Y a ciencia cierta, no hay más laterales izquierdos naturales y mucho menos de las características de Díaz. Una noticia que sorprendió a todos y en especial al cuerpo técnico y dirigencia, aunque por contrapartida, auguran recuperar a Michael Santos, Matías Esquivel y David Romero, cuanto antes.

