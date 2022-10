La Legislatura declaró a la Ciudad, Capital Provincial del Arte Urbano

Desde el año 2020, con la puesta en marcha del Programa Arte de Nuestra Gente la Municipalidad de Córdoba comenzó a posicionar a la ciudad en el contexto del llamado “Street art” o “arte urbano”, fundamentalmente a partir de intervenciones en espacios públicos (murales) llegando a la actualidad intervenidos más de cien mil metros o cien kilómetros cuadrados de arte.

Es por eso que desde la Legislatura de Córdoba y por iniciativa de su Vicepresidenta, Nadia Fernández y acompañada por un grupo de legisladores del bloque Hacemos por Córdoba, se declaró este miércoles a la Ciudad como Capital Provincial del Arte Urbano.



Los muralistas que individualmente o en grupo se sumaron gradualmente a la iniciativa, apuntaron a varios objetivos: sacar el arte a la calle significó promover su apropiación colectiva desde una perspectiva renovada, sin perjuicio de revalorizar o reconfigurar importantes espacios de la ciudad. Asimismo, el estímulo a la creatividad, a la libre expresión plástica concretada en metros y metros de testimonios remozados, dotaron a la ciudad, y a sus hacedores (los generadores del hecho artístico y quienes se lo apropian) de una vinculación identitaria, que la proyecta con fundamento y hechos concretos, a un grupo de grandes metrópolis que han realizado apuestas similares (en Latinoamérica, urbes como San Pablo, Medellín, Santiago de Chile o Buenos Aires).



En el año 2020 se ejecutaron 44 intervenciones, por un total de 10.044 mts2, en barrios (San Vicente, Villa Libertador, Alta Córdoba, Ciudad Universitaria, Panamericano, Cabildo, Providencia, Los Olmos), CPCs (Monseñor Pablo Cabrera, Pueyrredón, Mercado Norte), Costanera Norte y Sur -diversas intervenciones en centro y periferia-, Puentes (Sagrada Familia, Santa Fe, Turín, del Trabajo, Letizia), Centros Vecinales (Alta Córdoba), Clubes (Deportivo Central Córdoba), entre las más importantes.



En el año 2021, se realizaron 175 intervenciones, por un total de 68.164 mts2. Se trabaja sobre barrios (Centro, Güemes, Los Robles, San Vicente, Villa Libertador, Villa Rivadavia, Barrio Patricios, Observatorio, ciudad de los Cuartetos,) Costanera Norte y Sur -vastísimas intervenciones en zonas céntricas y periféricas-, Túneles (Monseñor Pablo Cabrera), Puentes (Avellaneda, Sagrada Familia, Zípoli, Pucará, Shopping Nuevocentro, del Trabajo, peatonal Suquía, Terminal de Ómnibus 1 y 2, Circunvalación -varios-, pasarela peatonal Ruta 20), Edificios(Tribunal de Faltas, Cine Club Municipal, Casa del Migrante, ex Mercado de Abasto, Cooperativa Los Horneros, Hogar Padre La Mónaca, Club Maipú, Sanatorio Morra), etc.



En el año 2022, al día 3 de mayo, se llevaban realizadas 261 nuevas intervenciones, por un total 19.360 m2, manteniendo el criterio de trabajo en Costanera Norte y Sur –numerosas intervenciones-, Puentes (Sabattini, Av. La Voz del Interior –varias performances-, Av. Circunvalación -varios-, Aeropuerto Pajas Blancas) Barrios (Las Violetas, Granadero Pringles, Vivero Norte, Cooperativa La Unidad, Centro, Alta Córdoba, Güemes, etc.) El total hasta hoy es de 19.360 mts2.



En el transcurso de estos meses se concretarán intervenciones en más edificios públicos y privados (está en marcha una convocatoria para buscar paredes disponibles para nuevas obras), puentes, túneles, rotondas, avenidas integrando numerosos rincones de la ciudad en más de cien kilómetros cuadrados de arte urbano.