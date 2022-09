José Luis Aguirre lanzó tres canciones y un vídeo, adelantos del próximo disco

El cantautor José Luis Aguirre lanzó tres nuevas canciones, anticipo de su disco "Suelto", junto a un vídeo que las presenta encadenadas. Mientras tanto, avanza con su gira nacional que el 4 de noviembre lo traerá por el Teatro Real.

El transerrano afincado en Villa Los Aromos, a través de sus redes anunció en la noche del viernes el lanzamiento de "Canta canta", "Volvé a las chapas" y "De la raíz a la piel", tres composiciones que le pertenecen en letra y música, excepto la del medio, cuya música es obra de Elvio Fabián Palomeque.

En el vídeo en cuestión, que conjuga postales rurales serranas con registros de estudio en un sutil composición, entrelaza las tres canciones en el orden mencionado, como modelando un cortometraje musical.

"'Suelto' de soltar palabras, canciones, mensajes, emociones. 'Suelto' de poder andar, encontrarse en otras miradas, en lo real de un abrazo, después del encierro. 'Suelto' de soltar lo que ya no se quiera y animarse a mirarse para adentro. 'Suelto' oraciones hechas canto para que viajen en el viento y lleguen allí donde se las necesite, ese sería su más hermoso destino. 'Suelto'".

El citado texto, con el que José Luis Aguirre en sus redes invita a la escucha de las nuevas canciones, oficia de punta de carretel para adentrarse en estas nuevas composiciones que suenan como despojadas e inspiradas, sencillas y profundas.

"Siento, existo y luego pienso... Canta canta corazón", exhorta "Canta canta", la primera de las nuevas canciones, con aire de vidala y manifiesto poético.

Acto seguido, "Volvé a las chapas" chacarerea una invitación a aferrarse a las raíces y al hogar cuando se pierde el rumbo. "La gente simple, la mesa larga, si no hay más vuelo, si no hay más alas (...) Juntada, minga, manos que amasan, volvé vencido, ciudades largas, volvé no importa, matienzo y charla, volvé tierrita, el valle aguarda" entona, seduciendo con un ritmo contagioso.

Hacia el cierre de este avance de "Suelto", un piano pesado sirve de colchón a José Luis Aguirre para la intimista y profunda "De la raíz a la piel". "Hay que cruzar la noche larga para entender a qué vinimos", propone.

En "Canta canta", acompañan a José Luis Aguirre, Juan Murúa en guitarras, contrabajo y programaciones; Martina Zalazar en coros; y Alfredo "Chinchu" Guerra en percusión y guitarra eléctrica. "Volvé a las chapas" es ejecutado en voz y guitarra por el mismo José Luis Aguirre. Y el piano de "De la raíz a la piel" está a cargo de Luciano De La Rosa.

Las canciones fueron grabadas en Liverpool estudio de Anisacate, con la producción musical de Juan Murúa y José Luis Aguirre. La grabación, edición y mezcla estuvo a cargo de Alfredo "Chinchu" Guerra y el mastering estuvo en manos de Rubens Ordoñez.

En cuanto a la realización audiovisual de este compilado con las tres canciones de adelanto, estuvo a cargo de Koky Schroeder, con Agustín Ottonelli en la asistencia de dirección. Ellos dos, a su vez, fueron los encargados de las cámaras. En Gaffer estuvo Nick Anggeli y la puesta en escena fue de Laura Daniela Cornejo.

El cuerpo de baile que aparece en los vídeos está conformado por Edith Cornejo, Laura Cornejo, Jazmin Pedraza, Daniel Villarreal, Gustavo Villarreal y Cristian Zapata.

La distribución de estos materiales corresponde a Los Años Luz Discos y la producción General es de Luis Arroyo.

Noticias relacionadas: