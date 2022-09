Marcapáginas ilustrado

Especial para La Nueva Mañana

Primeros auxilios poéticos

Autores varios

Walterio. El Enigmático Señor Afiches

Para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero o dentro del estuche de los lentes y por qué no guardado en la parte alta de la media. En cualquiera de estos lugares puede guardarse este pequeño kit poético. Una cajita de 6 x 9 cm que contiene una serie de cartoncitos de colores con poemas diversos de diversos poetas.

Walterio vuelve a la carga con una exquisitez de esas a las que nos tiene acostumbrado: Afiches que compendian el sentir popular, sobres decorados, mazos de cartas de formatos inesperados y libros objeto de contenido poético. Claro que ahora aparece un nuevo mini libro con poemas listos para leer o regalar cuando haga falta. Si hago el ejercicio ahora mismo y saco un cartoncito al azar puedo compartir una poesía que dice: “12121 / Una estrella de la suerte / un boleto capicúa / en un libro desplegable… / un boleto capicúa / Una estrella de la suerte” (María Inés Esteves). La suerte parece estar del lado de quien lo intenta. En total hay 16 cartones/poemas que pueden ser un salvavidas de estos Primeros auxilios poéticos.

Operación rescate. Tobi y Panzas en el Sistema Solar

Tobías S. y Tatiana Mazú González

Muchas Nueces

9789874812131

Explorar el Sistema Solar es una fantasía recurrente en los más pequeños. Una fantasía que nos sigue incluso cuando ya somos grandes. Ir de planeta en planeta, de satélite en satélite surcando el espacio en una nave espacial. ¡Qué lindo sería! ¿no? Pero en esta historia el viaje se hace de un modo poco habitual: teletransportación a través de tobogán. Sí, Tobi sale de paseo a la plaza con Panzas (su papá) y cuando se tiran por el tobogán, de esos que son como un tirabuzón, que más que tobogán se parece justamente a una nave espacial. El viaje es para encontrar el camino de regreso a casa y de paso nos van mostrando las características únicas de cada planeta. La ilustración del libro muestra composiciones realizadas en collage con papeles de diferentes colores y texturas y crayones que van agregando detalles y otras capas de significaciones para armar un caos espléndido para contemplar. Pero esto no es todo: Además de este libro álbum espacial, también se adjunta un súper poster con el sistema solar completito y un compendio de preguntas que quedaron orbitando luego de la lectura y que si se vuelve a leer se van respondiendo para completar la tarea. Viajes espaciales, aventura, diversión y un poco de imaginación es lo que propone este libro apto para soñadores.

La casa y las palabras

María Wernicke

Dábale Arroz

9789874768865

Escribir prestando atención a cada detalle de eso que está ocurriendo en este preciso instante pero es tan cotidiano que se vuelve invisible. ¿Qué es lo que se debe observar para encontrar en ello algo sobre lo que valga la pena escribir? El ejercicio es posar la mirada en un objeto cualquiera de la casa: un reloj, las sábanas, una avellana o una maceta y percibir aquello que no es tan claro en principio pero que de todos modos es una excusa para expresar una sensación que está ahí, no tan oculta: “Miro y muevo / macetas con plantas tristes. / Aturdida de sombra / también me marchito un poco.”

Pero hay espacio para aquellas cosas que no son objetos, aquello que incluso no está y su ausencia es tangible: palabras, sonidos o un abrazo que hace falta: “Entre todas las palabras / ayer elegí rincón /. Amasé cada letra, las hice mullidas. / Hoy, elegí silencio”.

Un libro de poemas que también dice mucho con imágenes. María Wernicke sabe mucho de esto, con una sólida trayectoria como ilustradora y referente indiscutida en el género del libro álbum, aporta ilustraciones en blanco y negro de seres ensamblados que recuerdan a las figuras de madera para practicar el dibujo de la figura humana. Muñecos articulados que se desparraman entre muebles y a través de las páginas del libro para dar cuenta de lo que al fin y al cabo se nombra de uno u otro modo a lo largo de esta obra: El cuerpo. Aquel receptor de cada movimiento, de cada objeto y su textura, de cada ausencia o sentimiento desbordado. Un poemario que habla de eso, de cómo el cuerpo se deja atravesar por lo que nos pasa cada día.

Una versión de Dios

Liliana Bodoc y Ana Luisa Stock

Guadal

9789874997029

La partida prematura e inesperada de Liliana Bodoc nos deja huérfanos de una escritora fundamental. De una potencia que todavía seguía ofreciendo historias fascinantes en las que adentrarse de lleno y alucinar. Una prosa que se vuelve poesía en las manos de quien supo llevarnos a los Confines o a historias de colores fascinantes.

Pero su ausencia se ve un poco atenuada con las obras que en los últimos años van surgiendo de proyectos que estaban por salir o algunos otros que van apareciendo de a poco. Uno de ellos es “Una versión de Dios” un libro que ambas autoras, Liliana y Ana Luisa, fueron trabajando en conjunto a partir de intercambios de trabajo entre una y otra. El texto narra y se confunde con la poesía, no deja que nos agarremos fehacientemente de una categoría para encasillarlo y a partir de ahí las ilustraciones que se deja permear y lo atraviesa. Manchas y trazos de tinta que se estampan en las páginas para que no salgamos indiferentes de la experiencia de lectura. La escritura de puño y letra que reemplaza el texto de molde para dar contundencia, para dificultar la lectura y obligar a prestar atención a cada detalle. Porque Dios está presente no ya como una estampita de las que te ofrecen en una santería o a cambio de una moneda en el colectivo sino que hay otra versión que se encarna en el tiempo y en el destino: un abismo que contiene todo.

Párrafo aparte merecen los paratextos, tanto el prólogo como las biografías que añaden esa información extra que da contexto a la creación de esta obra, pero que también llegan al corazón de quienes alguna vez leímos a Bodoc y nos dejamos guiar por sus mundos fantásticos.

