César Luis Menotti: "En la Selección me salvó el interior del país"

El ex DT campeón con Argentina en el '78 resaltó la importante de hacer federal las convocatorias al combinado nacional. Habló de Scaloni y de Messi.

El ex DT de la Selección Argentina campeón del mundo en el '78 César Luis Menotti opinó del proceso actual del combinado nacional a meses de la copa del mundo de Qatar 2022, y de paso destacó la importancia de los jugadores de equipos del interior en la obtención del primer título mundial.

"Cuándo yo dirigí la selección me salvo el interior del país. Hubo apoyo desde muchos lugares, pero como nunca hicimos un reclutamiento general e integral. De esa forma encontramos valores importantes que aportaron al primer campeonato del mundo obtenido por AFA", declaró en el program "Futbolémicos" que se emite por radio Showsport. Valoró el homenaje en estatua que le realizarán a la "Rana" Daniel Valencia en Talleres e hizo un comentario sobre el "Hacha" Ludueña: "Si no hubiera lesionado, Ludueña hubiera sido importante para el equipo, sin dudas. No sé si hubiera sido titular pero seguramente hubiera estado en la nómina".

"El objetivo era que la selección recupere a la gente Y se consiguió eso", añadió luego de analizar el ciclo de Lionel Scaloni al frente del combinado nacional. "El éxito siempre fortifica, hay que prepararse para cuando los objetivos no se den".

Con relación al presente de Ángel Di María y su historia en el equipo, analizó: "Di María es un chico con mucha experiencia, lo quiero mucho a él. No tuvo su reconocimiento y muchos lo criticaron. Era insólito lo que pasaba con Di María, lo querían en todos los clubes que pasó y acá yo no lo vi jugar mal nunca".

#Argentina | César Luis Menotti: "Se han logrado los objetivos planteados por el cuerpo técnico y los dirigentes. Se llegó jugando muy bien, con un equipo muy sólido y una relación muy buena entre cuerpo técnico y los jugadores" pic.twitter.com/XdHmmxuosN — Futbolemico (@futbolemicok) September 7, 2022

"Al fútbol los que mejor juegan son los que menos corren. Se puede correr como no, pero lo único que no se puede dejar de hacer es dejar de pensar", añadió. "A Messi yo nunca lo vi jugar mal. Nunca jugó una final ni un partido importante mal. Puedo jugar bien, muy bien y partidos ser espectacular", cerró diciendo Menotti.