Llega la 8º edición del Invicines: toda la programación

Desde el 7 al 10 de septiembre, llega la octava edición del Invicines (el cine de les invisibles). El Festival de Cine Social y Comunitario busca “mostrar un cine que no tiene pantalla habitual, promover espacios de aprendizaje audiovisual gratuito, dialogar con realizadores y referentes sociales, realizar actividades en contexto de encierro y generar espacios de creación colectiva”.

Las actividades serán los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de septiembre en el Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) y la jornada de cierre del sábado 10 de septiembre será a las 18 horas en el Cineclub Municipal Hugo Del Carril (Bv. San Juan 49). Todas las actividades son libres y gratuitas.

Programación, día por día

Miércoles 7 de septiembre

10 horas - Servicio Penitenciario de Bouwer - CENMA M. Saleme de Bournichón / Anexo 1

Proyección de los cortometrajes “Vida carcelaria” (Rancagua, Chile), “La cocina” (Santa Cruz, Chile) y “Red Pueblo Alberdi. Todas nuestras voces” (Córdoba, Argentina)

15 horas - Centro Cultural La Piojera

Proyección de los cortometrajes sección “Barro y semilla” – Modera: Marcos Cavaignac

“Pastelitos” (Puerto Rico, Misiones, Argentina) “Tu crueldad no es mi diversión” (San Pedro, Misiones, Argentina) “Nhanhê Mbaraete” (Aldeia Indígena Boa Vista - Ubatuba, São Paulo, Brasil) “El agua y sus problemáticas” (Las Talitas, Tucumán, Argentina) “Residuales” (Isidro Casanova, La Matanza, Bs. As., Argentina) “Córdoba / Netflix” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Francisco, el guardián invisible” (Puerto Piray, Misiones, Argentina) “Proyecto IIRSA – Sección Paravachasca – Punilla” (Alta Gracia, Córdoba, Argentina) “Una crisis anunciada” (A. del Valle, Misiones, Argentina) “Resistencia originaria” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Hortícolas Tarijeños” (Colonia Caroya, Córdoba, Argentina) “Poema comunitario ‘Tierra para vivir – Guernica’" (Guernica, Bs. As., Argentina) - “Resistencia cachicoya” (Laguna Larga, Córdoba, Argentina)

18.30 horas - Centro Cultural La Piojera

Proyección de los cortometrajes sección “Caprichos de la memoria” y conversatorio sobre el uso de archivos con una narrativa propia – Participan: Jan Girardi (actor en “Aureleano”) y Cátedra de montaje 2 (UNC). Modera: Juan José Gorasurreta. Proyección del largometraje “Esquirlas” (de Natalia Garayalde) y de los cortometrajes: “Ezeiza” (CABA, Argentina) “Aureleano” (La Carlota, Córdoba, Argentina)

Jueves 8 de septiembre

14 horas - Centro Cultural La Piojera Almuerzo comunitario y conversatorio informal sobre cine comunitario “En busca de un modelo de distribución y exhibición” Oradora: Pili Cabrera Jueves

16 horas - Centro Cultural La Piojera

Proyección de los cortometrajes sección “Luchas y memorias” – Modera: Luisa Loza “La Manchita” (Rosario, Santa Fe, Argentina) “Propiedad y Fascismo” (Tafí Viejo, Tucumán, Argentina) “Amérika – Eu sei” (Villa Sarmiento, Morón, Bs. As., Argentina) “La Utopía De Los Indignados” (Santiago de Chile, Chile) “Caporales. Memoria viva de una comunidad” (Claypole, Buenos Aires, Argentina) “No hay logros sin meta” (Rosario, Santa Fe, Argentina) “Construyendo Libertad” (Despeñaderos, Córdoba, Argentina) “Somos Cofique” (Córdoba, Córdoba, Argentina) - “Eu sou raíz” (Orocó, Pernambuco, Brasil) “Territorios de saberes” (Córdoba y Entre Ríos, Argentina)

19 horas - Centro Cultural La Piojera Proyección del cortometraje “El profe” de Julián Cáneva (con la presencia de su director) Conversatorio sobre acceso al cannabis medicinal, a cargo de la Asociación civil Comunidad Cannábica Córdoba. Modera: Rodrigo Del Canto.

Viernes 9 de septiembre

15 horas - Centro Cultural La Piojera Conversatorio sobre pedagogías de cine comunitario en las escuelas. Participan: Pablo Lobera (Coordinador de Festicortos), Martín Moro Balmaceda (Director del Festival Cine Tiza) y Lucía Rinero (Docente de la cátedra Educación con medios del Dpto de cine y tv -UNC- y coordinadora del Taller de cine con niñes de Villa Libertador).

17 horas - Centro Cultural La Piojera

Proyección de los cortometrajes sección “Jóvenes luces”. Modera: Gabriela San Martín “Que los cumplas Cuac, Cuac...” (CABA, Argentina) “La vuelta por el pasaje en La Caro” (Población José María Caro, Santiago, Chile) “Improvisación rapera” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Los espías” (General Cabrera, Córdoba, Argentina) “NotiCilsa” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Terror en el Parque Educativo” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “2024” (Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina) “Escarbando en la Tierra” (Puerto Iguazú, Misiones, Argentina) “El dueño del aire” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “¡Vos pensá lo que quieras!” (Argüello, Córdoba, Argentina) “Mal cerebro” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Pesadilla en cuarentena” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “La belleza de lo cotidiano” (Mar del Plata, Bs. As., Argentina) “Mirada desde el Pit” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Sin título” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “La supremacía del freestyle” (Garuhapé, Misiones, Argentina)

19.30 horas - Centro Cultural La Piojera

Proyección de los cortometrajes sección “Planeta corazón”. Modera: M. Victoria Glanzmann “Michelle (luchadora por quienes siempre lucharon)” (Quito, Ecuador) “Como si fuera ayer” (Quito, Ecuador) “La morena del Chicamocha” (Teusaquillo, Bogotá D.C., Colombia) “Transparente” (Posadas, Misiones, Argentina) “Nosotras” (Mar del Plata, Bs. As., Argentina) “Red Pueblo Alberdi: Todas nuestras voces” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “El casorio” (CABA, Argentina) “Mujeres rurales” (Valle del Cauca, Felidia, Colombia) “Metami” (Villa María, Córdoba, Argentina).

Sábado 10 de septiembre

18 horas - Cineclub Municipal Hugo del Carril

Proyección de los cortometrajes sección “Aeropuertos”. Modera: Carolina Rojo “La voz de los que pulsan ‘Orquesta El Zorzal’” (Jesús María, Córdoba, Argentina) “Las agujas del tiempo” (Olavarría, Buenos Aires, Argentina) “Rosa Rosae. La guerra civil” (Huesca, España) “Guardianas del territorio: El Monte” (Córdoba, Córdoba, Argentina) “Rubén Corzo, artista plástico” (Jujuy, Argentina) “Mensajes de tierra adentro” (Saira, Córdoba, Argentina) “Osadas” (Argüello, Córdoba, Argentina) “Como el caracol (mujeres sosteniendo territorio) - avance” (Córdoba, Córdoba, Argentina)

Entrega de reconocimientos y homenajes.