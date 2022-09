El periodismo de luto: falleció Magdalena Ruiz Guiñazú

Este martes 6 de septiembre murió la reconocida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Tenía 87 años y hacía unas semanas que estaba ausente de su programa de Radio Mitre por su estado de salud. Fue justamente la emisora la que dio la noticia de su muerte.

Junto a Miguel y Nicolás Wiñazki, en sus últimos años estuvo al frente de “Magdalena y la noticia deseada”. Previamente, había conducido “Magdalena Tempranísimo” (1987 - 2006) y también había formado parte de “Lanata Sin Filtro” en su regreso a la radio en 2014.

Con una larga trayectoria en el periodismo, Magdalena Ruiz Guiñazú supo ganar varios premios Konex y Martín Fierro, entre otros. No solo se desempeñó en la radiofonía sino también en televisión y el periodismo gráfico. Además, había escrito varios libros, entre ellos su ópera prima “Huésped de verano” y “Héroes de un país del sur”.

Por otro lado, la periodista y locutora fue una miembro activa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) al terminar la última dictadura militar en Argentina. En ese contexto, formó parte de la investigación en el centro clandestino que funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuyas pruebas se volcaron en el documental “Nunca Más”.

El pasado 7 de junio, Magdalena Ruiz Guiñazú había dialogado con Gonzalo Sánchez en la noche de “Ladran Sanchez” y reflexionó sobre la práctica periodística en medio de la actualidad argentina. “Son momentos particularmente complicados”, dijo. Sin embargo, recordó: “Hace tantos años que soy periodista y me han tocado diferentes tipos de situaciones”.

“Si te interesa lo que pasa en el mundo donde vivís, es la profesión más apasionante. A mí siempre me apasionó cubrir la información de lo que estaba pasando diez minutos antes. Hoy leo todos los diarios. Si tengo alguna duda, agarro el teléfono y llamo. Voy directo a la fuente”, concluyó.

Cuestionamientos a su rol en la dictadura

En 2010, Hebe de Bonafini cuestionó el rol de algunos periodistas durante la dictadura y la incluyó a Magdalena en un acto llamado «juicio ético y político a los medios durante la dictadura», por reportajes como los que Magdalena Ruiz Guiñazú hizo a Videla, en 1977, cuando cubrió un viaje que el dictador hizo a Estados Unidos. .

Tras el cuestionamiento de Bonafini, Ruiz Guiñazú le inició un proceso judicial en su contra, pidiendo una retractación por haber dicho que ella había apoyado a Videla ya que consideraba que la agraviaban en "su buen nombre y honor". Bonafini fue sobreseída y Magdalena apeló el fallo.

La periodista reprodujo en su programa, una entrevista que le realizara el 3 de febrero de 1984 a Hebe de Bonafini en la cual la titular de Madres de Plaza de Mayo expresaba que Guiñazú había sido la primera periodista en recibirla y darle un espacio radial cuando todos los demás las rechazaban y reconocía el trabajo de Magdalena durante la dictadura y el afecto que le tenía.

Posteriormente la asociación Madres de Plaza de Mayo recordó la lista de los medios y periodistas que a su parecer colaboraron con el Proceso, incluyendo a los diarios Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, las editoriales Perfil y Atlántida, y los periodistas Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Vicente Massot, Samuel “Chiche” Gelblung y Máximo Gainza Castro.

Por otro lado, el lunes 29 de octubre de 2012, Guiñazú se vio envuelta en una controversia sobre la edición del Nunca Más, cuando la periodista acusó, en una editorial del diario La Nación que el gobierno de Cristina Fernández había quitado la firma de Sábato del prólogo original.​ Luego, la propia editorial realizó la aclaración que el prólogo jamás llevó la firma de Ernesto Sábato ni de ningún otro de los miembros de la CONADEP.

La despedida en las redes

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la reconocida periodista, los saludos y recuerdos en las redes sociales no tardaron en multiplicarse. Desde el Presidente Alberto Fernández a referentes de organismos por los derechos humanos, y colectivos como Periodistas Argentinas, hasta el ex presidente Mauricio Macri, o la cuestionada ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, recordaron a la comunicadora.

Despedimos con profundo pesar a Magdalena Ruiz Guiñazú. Su inmenso trabajo en el periodismo y la CONADEP nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos alzando la voz, desde un lugar de paz, en defensa de la democracia.



Acompaño a sus familiares, amigos y colegas. pic.twitter.com/eCN2v9CYTs — Alberto Fernández (@alferdez) September 6, 2022

Queremos expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú. Además de su destacado rol como integrante de la Conadep, como periodista siempre acompañó la búsqueda y la lucha de Abuelas. pic.twitter.com/U8qZI64oLD — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) September 6, 2022

¡Muchas gracias Maestra! 🤍

Pudimos darnos el gusto de agradecerte con una fiesta y un cálido abrazo. Te vamos a extrañar, Magdalena.

Nuestro acompañamiento a sus familiares y afectos.



ph:Martina Perosa. pic.twitter.com/bQ1aRHOcLE — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) September 6, 2022

Adiós a Magdalena Ruiz Guiñazú, una leyenda del periodismo con una trayectoria intachable. Se destacó por su enorme valentía. Nadie pudo callarla nunca, siempre defendió la verdad y la libertad. Mi respeto a su memoria y mis condolencias para sus familiares y amigos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 6, 2022