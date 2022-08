Espero encontrar ese nicho donde los libros puedan llegar al lector

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA A GRACIELA BIALET

¿Cómo te estás preparando para el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura en Chaco?

- El Foro de Resistencia, que lleva 27 ediciones, es una celebración de la palabra y fundamentalmente es una celebración de la cultura en esa ciudad que tiene ese nombre tan emblemático: Resistencia. Cuando empecé a ir al Foro hace 27 años El Chaco tenía los más elevados índices de analfabetismo, la marginalidad estaba en plena ciudad, los niños te rodeaban para pedirte una monedita. O sea que, el trabajo que ha hecho este Foro con la palabra es realmente una patriada, es maravilloso. Es una cruzada por la cultura que demuestra que la cultura es una herramienta fundamental para salvarse. Siempre me acuerdo, al pensar en esto, en una palabras que leí de Gandhi hace muchos años. Cuando un periodista le preguntó porqué con tantas carencias que tenía el pueblo él siempre estaba defendiendo la necesidad de la cultura. Y él le respondió “Es precisamente porque somos tan pobres que no nos podemos dar el lujo de perder lo único que tenemos que es nuestra cultura”. A mi me parece que el Foro ha hecho eso y este año me han pedido especialmente que hable sobre que hace la escuela, aparte de declamar la importancia de la lectura, a la hora de las prácticas de lectura. Si se concretan o no. Bueno, de eso voy a hablar así que me estoy preparando.

Está rotando por las redes un ciclo de lecturas de cuentos infantiles que curaste para Cadena 3 ¿Que criterio tomaste para elegir las narraciones?

- Me invitaron en ese proyecto que tienen, llamado “Entre líneas” junto con la librería Quade, a hacer la curaduría de la selección de cuentos. Lo hicimos junto con Perla Suez. Ella eligió cinco libros, yo elegí seis. Mis criterios eran que se leyeran con distintos locutores y artistas. Yo leí uno mío: “Cuando los grillos grillan”, editado por Planeta Lector, para celebrar la semana de las infancias. Quise que fueran buenos cuentos, que a los chicos les llegaran al corazón, a la sonrisa, que fueran de autores locales y de editoriales locales en preferencia. Así elegí mis seis cuentos que los pueden escuchar en la grilla de la plataforma que ellos han creado. Quise revalorizar a estos autores del interior, incluso del interior del interior. Quise que hubiera un abanico entre los muy consagrados y las voces más jóvenes que van surgiendo, que son interesantísimas, poderosísimas. Los escritores del interior del interior, como el caso de Vilma Novick Freyre, que tienen muchísima más dificultad para llegar al gran público a través de este tipo de proyecciones y también a los que se esfuerzan y hacen sus propias ediciones como en el caso de Oscar Salas, tan talentoso, tanto que le gustan a los chicos sus cuentos.

El año pasado publicaste “Fiesta en el baldío” en México ¿Al momento de editar para un público lector distinto al argentino hay algún cuidado o cambios en el lenguaje que tenés que observar especialmente?

- Siempre digo que México es como mi segunda patria. En algún lugar de mi corazón la cultura mexicana me atrapó un día y no me soltó más. En realidad, ¿Sabes que me pasó? He coordinado muchos planes de lectura, primero a nivel provincial, luego a nivel nacional. Entonces no quería editar en la Argentina en ese momento porque cuando se hacían compras yo no quería estar pegada en este tema de estar desarrollando política pública de lectura y editando libros que corren por el circuito comercial.

Así que empecé a editar, gracias a algunos premios que gané, en México y en Colombia.

Y no es que tenga que pensar cómo habla el niño mexicano para escribir pero, a veces y sobre todo en algunas novelas juveniles, he tenido que aceptar las sugerencias de los editores, que los considero mis colegas, mis coequiper en la producción del libro. Por ejemplo, si yo decía que un chico estaba usando una campera, para ellos una campera es alguien que vive en el campo, entonces tenía que decir que usaba una chamarra o una chaqueta para poder establecer esta cuestión de no dispersar al lector en la construcción del sentido en el párrafo. En este caso de la “Fiesta en el baldío” no tuve ningún problema. Está también “Carrera de caracol” editado por Planeta Lector de México en el que no existen las Vaquitas de San Antonio, les llaman mariquitas. Así que si no existe ese nombre del animal, no tengo ningún problema de que se llame mariquita. La imagen es contundente y el bicho sigue siendo el mismo. Salvo esas pequeñas intervenciones que tienen que ver con el uso del idioma, lo cual es absolutamente respetable para mi.

Este año sacaste dos libros de cuento en Argentina: ‘Metamorfosis” y ‘Cuando los grillos grillan” ¿Qué tenés planificado en torno a estas obras? Presentaciones actividades, etc…

- Si, este año salieron estos dos libros. Cuando finalmente dejé de trabajar en el desarrollo y la gestión de políticas públicas en la Argentina de Planes de Lectura, empecé a editar en la Argentina. Me encantaría editar mucho más aquí en Córdoba, pero bueno, ustedes ya saben que las editoriales circulan mucho más por Buenos Aires que por aquí.

Te decía que he editado estos dos libros en Buenos Aires. En la Editorial La Brujita de papel publiqué “Metamorfosis”. Lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Es un libro divertido de un chico que no le gusta ir a la escuela y berrea y berrea ¡má! ¡má! ¡má esto! ¡má aquello! y finalmente un día la madre lo escucha y ya no dice ¡má!, dice ¡me! y se ha convertido en oveja.

Y “Cuando los grillos grillan” es una novela que tiene que ver con un grillo que le gusta animar fiestas pero un día se cae al agua con su acordeón, que es el instrumento que ejecutaba. Y bueno, el acordeón pierde la música y no sabe quién se la robó. Y están los bichos de fuego tan mandones y protestones, ahí gira la historia. Es una novela tramada en nueve capítulos donde hay un homenaje a María Elena Walsh. En la novela la maestra del grillo se llama Malelena. Para mi es una novela muy importante porque nació como un personaje hace muchísimos años junto con mi hijo mayor que ya no está y cuando él estuvo muy enfermo fuí alargando ese cuento porque cuando uno está ahí partiendo de este viaje por el planeta el vínculo con la mamá y con la infancia se agudiza, se profundiza. Entonces para mí fue muy especial escribirlo junto a él en sus últimos tiempos. Por supuesto hay un sapo que lleva su nombre y es un libro muy caro para mi corazón, muy precioso para mi, para mis emociones y espero que también a los chicos y a las niñas les guste mucho.

¿Qué novedades tuyas vamos a tener próximamente?¿Sale algún libro nuevo?

- Para la Feria del Libro va a salir una novela juvenil que se va a llamar “Las locas de al lado”. Es una novela en la cual yo me plantee explorar a quien llamamos loco ¿Quiénes son los locos? Cualquier cosa que nos molesta decimos que éste está loco, está loca, todos están locos. Me interesó mucho explorar por ese lado y es una novela escrita a dos voces, uno al frente del otro. Las miradas que cada uno puede tener desde una posición o de otra. Va a salir por Yamal Contenidos. Está toda ilustrada, con fotomontaje que yo misma he hecho porque últimamente se me ha dado mucho por dibujar y pintar pero sobre todo se me da por el fotomontaje. Estoy escribiendo, tengo varios textos para publicar. Siempre los autores estamos esperando que se abran las puertas de alguna editorial. Yo espero encontrar ese nicho donde los libros puedan llegar al lector porque los libros son el vehículo, son el camino. Son tan generosos los libros que lo único que no hacen es cobrar vida solos. Requieren de una editorial, de editores amorosos que cuiden los textos. También hay algunos textos por publicarse en Comunicarte, una editorial de Córdoba. Eso me pone muy contenta porque yo quiero editar en Córdoba, me encanta editar en Córdoba.

