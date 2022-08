El Gobierno endurece condiciones para importar y hay rechazo de industriales

Especial para La Nueva Mañana

El Gobierno nacional endurece mecanismos para cuidar los dólares de las reservas internacionales frente a los rumores de devaluación que aún pican cerca. Con una brecha todavía elevada entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas, las alarmas se encendieron cuando Indec dio a conocer el intercambio comercial del mes de julio. Las importaciones volvieron a superar a las divisas que ingresan por exportación por segundo mes consecutivo. Los saldos negativos de la balanza comercial alertan que están saliendo más billetes verdes por compras al exterior de los que entran por despachos desde puertos argentinos.

Al igual que quienes lo antecedieron en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía aguarda a que con el fin del invierno disminuyan las importaciones de energéticos. Pues el precio del gas y los combustibles aumentaron más de un 100% en el último año. Además, fueron también los bienes que más incrementaron en cantidad importada, al demandarse al mercado internacional un 51% más que hace un año, consecuencia de la reactivación de la economía. Para tener un parámetro, se llevan gastando 9 mil millones de dólares en la importación de energía, cuando en los primeros siete meses del 2021 esa cifra era de u$s3 mil millones.

La tirantez sobre el tipo de cambio actual también se explica por el lado de los despachos. En este punto se advierte una caída en la cantidad de manufacturas de origen agropecuario exportadas respecto al acumulado hasta julio del 2021. La disminución de las ventas de aceite, pellets y harina de soja evidencia que el agro está reteniendo su producción. En efecto, el Gobierno tiene el desafío de revertir esta situación. A la fecha, se desprende de informes de la Secretaría de Agricultura que del total de la soja producida en la última campaña (44 millones de toneladas), cerca de la mitad aún espera por venderse. Mientras tanto el equipo económico, bajo la conducción de Sergio Massa, pone la lupa sobre las importaciones.

Si bien las compras al exterior no dan cuenta de que haya una apertura comercial o “festival de importaciones” (como se dijo en algún momento), el equipo económico entiende que se puede operar sobre importaciones suntuarias y, asimismo, redefinir las compras de diferentes insumos y bienes necesarios. Desde el entorno del secretario de Comercio precisaron a La Nueva Mañana que un 32% de los productos importados pasarán a estar bajo la categoría de “licencia no automática”. Es el caso de: whisky embotellado, equipos de audio, yates, aviones de lujo, máquinas para minar criptomonedas, máquinas tragamonedas, útiles escolares, etc. Esto significa que para su importación se requerirá presentar solicitudes y formularios.

Los importadores se quejan por la dilación de los plazos para comprar esos productos. Por su parte, desde el Gobierno, no lo explicitan, pero ese es el objetivo: dilatar las importaciones suntuarias para después del invierno o acaso desanimarlas. También harán “un seguimiento detallado” sobre la importación de servicios que crecieron “considerablemente”, precisó nuestra fuente. A la par, desde Aduana continúan profundizando las tareas de fiscalización para evitar la sobrefacturación de importaciones al dólar oficial. El equipo económico asume que tienen que “administrar las tensiones coyunturales del crecimiento”, sin bajar el nivel de actividad económica.

En ese sentido se inscribe el endurecimiento al cupo de dólares al tipo de cambio oficial que implementó el Banco Central a fines de junio. La medida procura administrar un bien escaso, los dólares de las reservas, desalentando los adelantos de importaciones (compras especulativas frente a rumores devaluatorios). No obstante, diferentes cámaras industriales de Córdoba advierten que por dificultades para acceder al tipo de cambio oficial para importar está en riesgo la producción. Al punto que la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba logró una declaración de la Legislatura instando al Gobierno a “tomar medidas urgentes” para posibilitar el acceso a las divisas para importar.

Por su parte, desde la unión de industriales de la provincia también comparten la preocupación. El presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, explicó a La Nueva Mañana que esperan que “se vaya normalizando” el acceso a los dólares para importar insumos. Si bien desde el Gobierno sostienen que “se irá restableciendo el acceso” por la baja de la importación de energía, sumado al “anticipo de la liquidación de exportaciones”, “todavía los resultados no se notan”.

El sector está expectante a flexibilizaciones en este sentido porque hay empresas “complicadas”. Si bien no se conoce de empresas que hayan cortado su nivel de producción en Córdoba, “los reclamos son muy grandes”. Los empresarios de uno de los polos industriales más grandes del país esperan que esto se resuelva “rápidamente”. De no acceder a los dólares para importar insumos, puede haber “problemas muy serios”, explicó Uribarren.

Si el agro no vende todo será muy cuesta arriba. Tras su llega al Palacio de Hacienda, el flamante ministro, dispuesto a vigorizar la gestión, trazó el ambicioso objetivo de conseguir 5 mil millones de dólares en lo inmediato. Una cifra que se desdibuja a medida que la producción agropecuaria no abandona los silos. Condición para que el Banco Central consolide la tendencia compradora, recomponga reservas y respalde la recuperación de la actividad económica que creció en junio un 6%. Algo imposible si no se dan dos condiciones: un aumento en las exportaciones de materias primas y derivados de la soja y, por otro lado, una reducción de la brecha cambiaria.

Esas condiciones permitirían al Gobierno evitar su principal dolor de cabeza (que no es la inflación) sino la devaluación. De acuerdo a estudios de la consultora del economista Emmanuel Álvarez Agis, un salto del tipo de cambio de un 50% significaría una inflación anual de más del 100% y, consecuentemente, una recesión de 1,5% del PBI. Sería tal el efecto precio de una devaluación que rápidamente el dólar quedaría atrasado por la inflación, tal como ocurrió en las devaluaciones “de un tirón” que sucedieron entre el 2014 y 2019.

