“Construir sobre un ámbito natural siempre es un acto de contaminación”

“Frente a la pandemia, el ambiente reaccionó. La humanidad también. El problema del cambio climático se convirtió en un tema global, que reviste una gravedad inconmensurable pues no es posible que su resolución sea concretada por la presente generación. La vulnerabilidad que genera el carbono en las ciudades es clave para entender el contexto. Si no, pareciera que el efecto suena lejano, cuando en verdad no lo es”, explicó el arquitecto Edgardo Suárez.

Suárez es miembro del Instituto de Sustentabilidad Edilicia (ISE) del Colegio de Arquitectos de Córdoba, especialista en proyectos de carbono neutral, y se involucró directamente en la utilización de materiales sustentables como el hormigón permeable para la construcción de las plazas y las terrazas blancas de la ciudad Capital.

En diálogo con La Nueva Mañana, Suárez evaluó el efecto ambiental de las construcciones en la ciudad de Córdoba y expresó: “Si bien Córdoba no está dentro de las más vulnerables, se encuentra en un crecimiento mediano. Es por eso que las instituciones públicas y las no públicas estamos en la búsqueda de incorporar procesos que conduzcan a una solución sostenible al problema de impacto ambiental”.

En el 2021, Suárez, junto a un gran equipo del ISE, firmaron un convenio con la Municipalidad de Córdoba para desarrollar el próximo Código de Sustentabilidad Urbana. El proyecto está en la etapa de análisis y debate, y se espera que, tras el proceso electoral del año próximo, pueda ser aprobado y esté a disposición de los cordobeses durante el 2023.

“Un Código de esta naturaleza es necesario para una ciudad que quiera crecer de manera sustentable. En la actualidad, Córdoba Capital dispone de un 40% de crecimiento hacia arriba. Justamente esta es una discusión que existe como resultado de quienes creemos en la sustentabilidad; la neutralidad de carbono es indudable que crecerá hacia arriba pero esto no puede ocurrir de manera desordenada. Para que la ciudad proyecte un crecimiento sustentable que apunte a la neutralización del efecto del carbono, la única manera que tiene es la de crecer en altura”, afirmó Suárez en contraposición a la posibilidad de una expansión territorial que la acerque a otras localidades del Gran Córdoba.

Terrazas, un cambio de paradigma

A su vez, Suárez fue uno de los responsables de analizar la ordenanza de terrazas verdes que quedó derogada para dar lugar a un nuevo concepto que emergió en los últimos años y que se relaciona a las llamadas “terrazas sustentables”.

“Lo importante en una terraza es el sustrato, que tenga continuidad. Este es un detalle que muchos arquitectos ignoran. En sus diseños colocan macetas y este es uno de los grandes errores en este tipo de terrazas, porque el sustrato debe conectar: abajo, al medio y arriba”, explica Suárez.

“El objetivo con este cambio de paradigma con las terrazas sustentables es la de ‘enfriar las ciudades’. Córdoba, por ejemplo, tiene la isla de calor más grande del país y para enfriarla hay que disminuir drásticamente su temperatura y esto se logra con las terrazas blancas o frías. El tema del impacto ambiental incluye esta contaminación térmica; el segundo tipo de contaminación más importante es la hídrica. En ese sentido, la ciudad de Córdoba de a poco ha comenzado a entender que debe retener el agua de lluvia para su reutilización”, expresó el profesional.

A su vez, dijo: “Cuando se construye sobre cualquier ámbito natural, todo lo se haga se convierte en un acto de contaminación porque se está impermeabilizando el suelo. Es por eso que la población debe tomar conciencia y aplicar estrategias de irrigación que mitiguen este efecto”.

Plazas aprovechadas y sustentables

Uno de los aportes de Suárez con el fin de reducir estos efectos que produce la construcción en el ambiente, fue el diseño y la arquitectura de las plazas en la ciudad.

Otra intervención fue la de sustentabilizar el masterplan de la Asociación Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) en el río Suquía, que afecta por un lado a la Isla Zípoli, la cual ya fue inaugurada, y, por el otro, a la Isla de los Patos, cuya intervención está a punto de iniciarse.

En tanto, también se proyecta un proceso de sustentabilidad en el Parque de las Energías y en el Parque Las Heras, incorporando una nueva red de ciclovías “que se ha multiplicado estrepitosamente”, adelantó el investigador.

Para refuncionalizar y aplicar todos los estudios en la temática, el equipo interdisciplinario recibió la Plaza de las Américas con fuentes que hace años no funcionaban y con peligro de derrumbe, y la transformó para preservar uno de los lugares en los que se da la intersección de cañerías maestras del servicio de gas y de agua potable de toda la ciudad.

Por su parte, el Microparque de las Américas, cuyas obras están avanzadas, se convirtió en un desafío para los profesionales que trabajan con Suárez, debido a que existían lugares que habían quedado como “zonas muertas”. Es allí donde se proyecta poner en funcionamiento un sistema de gestión de agua de lluvia, que se convertirá en el único predio del país. El mismo contará con una cisterna, con capacidad para almacenar 80.000 litros, y que captará el agua de las precipitaciones para proporcionar riego al bosque Miyawaki.

Hormigón permeable, un desafío

Por último, Suárez ponderó un producto que ya lleva 30 años de existencia en Argentina y que reduce el impacto ambiental: el hormigón permeable. En Córdoba, recién ahora ha comenzado a fabricarse y quien está al frente de esta iniciativa es la empresa Hormi-Block SA con tres sedes -en avenida Vélez Sársfield 5.801, en Monseñor P. Cabrera 5.500 y en Ciudad Gama-.

“El concepto del hormigón permeable es el de permitir que el drenaje de agua de lluvia se conecte con el suelo natural a un 60, 70, 80 o 90 por ciento. Se trata de un nuevo paradigma y un gran desafío técnico. La principal inquietud que existía era su cohesión, que se soluciona con el corte correcto, lo cual permite el paso del agua y no resulta muy costoso”, indicó el arquitecto.

Según expresó, dicho material requiere en lugar de un contrapiso una cama de piedras, no menor a 12 centímetros, y su colocación no requiere mano de obra especializada. “Encontramos una cancha de tenis de 15 años en Córdoba con este hormigón en un complejo en barrio General Paz construida por Hormi-Block SA. Proporciona los mismos beneficios que el suelo natural en cuanto a la permeabilidad. Creemos que sus beneficios se podrán ver pronto en el Microparque de las Américas y le dará un servicio ecosistémico al bosque de Miyawaki diseñado para ese predio. Consideramos que toda la ciudad de Córdoba en un futuro no muy lejano tendría que contar con veredas confeccionadas con este sistema”, subrayó Suárez.

Ciclopostas y domos

El arquitecto Suárez adelantó que, dentro de poco tiempo, se colocarán en todos los espacios recreativos “ciclopostas”. “Se trata de espacios semicirculares, únicos en el país, con bebederos y puertos para recarga de celulares y vehículos menores, además de un botón de pánico por si algún ciclista se siente en peligro o ante una situación de inseguridad. Además, se instalará un domo con cámara; un elemento que por el momento solo existe uno en toda la ciudad, ubicado al lado de la cancha de Belgrano”, detalló.



