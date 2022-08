Denunciarán penalmente las agresiones que recibió el ministro Massa

La denuncia penal por las agresiones contra el ministro de Economía, Sergio Massa serán presentadas la próxima semana por el abogado Gregorio Dalbón.

Dalbón señaló a Télam que la denuncia se realizará la próxima semana debido al trabajo de recolección de más pruebas vinculadas con las personas que protagonizaron el incidente.

No obstante, el letrado consideró que en los videos están "muy claros los delitos que se cometieron porque no son simples descalificaciones sino que hay amenazas de muerte y eso no puedo ocurrir en democracia".

"Detectamos que varios son los mismos que están vinculados a los escraches a otros políticos, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", sostuvo

Sobre las figuras penales, expresó que se trata de los delitos de "amenazas coactivas agravadas, daños, intimidación pública e incitación pública a la violencia".

En ese sentido, señaló que solicitará que "se ordenen sus inmediatas detenciones por la gravedad de los hechos que cometieron" y porque "podrían amenazar a testigos", y "existe riesgo procesal de fuga".

Massa habló de “violencia política”

Dalbón, quien también patrocina a la vicepresidenta en otras causas, explicó que Massa "pretende que la Justicia se encargue de cesar la violencia política porque en democracia podemos pensar diferente, pero no puede existir la violencia ni las amenazas a ningún funcionario público del color político que sea".

"Como dice Massa, se puede pensar distinto, debatir, discutir, pero hay una diferencia enorme con la violencia y la agresión que se vive en los escraches y eso debe ser corregido por la Justicia, ya que no es normal la violencia política en democracia", añadió el letrado.

Asimismo, consideró que "la denuncia del ministro viene a continuar la denuncia de la vicepresidenta en las amenazas en el Instituto Patria o en su casa para hacer cesar la violencia política y la incitación a la violencia y la agresividad".

Agresiones contra el vehículo

Las agresiones contra el vehículo que trasladaba a Massa se registraron el pasado 3 de agosto cuando ingresaba con su vehículo a la Casa de Gobierno para asumir como ministro de Economía.

Dalbón había confirmado dos días después que el ministro de Economía lo había instruido para iniciar una causa penal contra los agresores.

Luego de los incidentes, dos personas, una de ellas con discapacidad, fueron demoradas por la Policía de la Ciudad en el marco de las agresiones ocasionados por manifestantes identificados como libertarios en uno de los accesos a la Casa Rosada, que golpearon la camioneta que trasladaba a Massa y propinaron amenazas e insultos.

En esa oportunidad, también agredieron e impidieron realizar su trabajo a los cronistas que se encontraban allí realizando la cobertura periodística del acto de asunción del nuevo ministro.

