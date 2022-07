Rodrigo De Paul habló sobre la posibilidad de perderse el Mundial de Qatar

El jugador de la Selección argentina rompió el silencio y afirmó: "Siento que me quieren hacer daño". Se mostró optimista de cara a la cita mundialista en Qatar.

El volante de la Selección argentina Rodrigo De Paul rompió el silencio en medio de las versiones sobre la posibilidad de perderse la próxima Copa del Mundo.

El futbolista habló con América TV y sentenció que es "es absolutamente incorrecta" la posibilidad que se pierda el Mundial de Qatar y afirmó: "Siento que me quieren hacer daño".

"Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque yo no juzgo a ningún periodista, porque es una carrera super difícil y exitosa, que mucha gente no estaría capacitada para hacerla, pero esto es una separación y hay una demanda y nada más. Si no, mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo", comenzó diciendo el jugador del Atlético Madrid.

"No tiene sustento lo que se dice, entiendo que por ahí sirve decir que no voy a jugar, y por ahí son dos días de repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron", declaró.

Por otra parte, aseguró: "Ojalá podamos hacer una gran Copa del Mundo. Somos los primeros que estamos ilusionados, pero todo a su debido tiempo. Cuando llegó Scaloni vi que podía ser parte del recambio. Creo que las cosas en la Selección me salieron mejor de lo que esperaba".