Sebastian Vettel anunció su retiro de la Fórmula 1 a fin de año

El tetracampeón alemán Sebastian Vettel anunció este jueves su retiro de la Fórmula 1 al finalizar la presente temporada, que completará una historia de 16 años dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

En la víspera del Gran Premio de Hungría, el actual piloto de la escudería Aston Martin justificó su decisión con el deseo de "pasar más tiempo en familia" y dijo que tomará "un tiempo para reflexionar" acerca de su futuro deportivo.

Vettel, de 35 años, hizo su ingreso a la F1 en 2006 como piloto alternativo de la escudería Sauber, con la que corrió apenas una fecha al año siguiente. En ese Gran Premio de Estados Unidos fue octavo y se transformó por entonces en el piloto más joven en puntuar con apenas 19 años.

En la misma temporada 2007 firmó contrato con Toro Rosso como corredor titular y logró su primera victoria en el GP de Italia 2008, disputado en Monza.

Dos años más tarde se vinculó a Red Bull, equipo con el que vivió su etapa dorada. Fue subcampeón en 2009 y monarca absoluto durante los cuatro años siguientes. Con la escudería austríaco participó en 113 carreras, obtuvo 38 victorias y 44 pole positions.

A partir de 2015 inició un período de 6 años en Ferrari pero sin los mismos resultados. Su producción bajó a 14 coronaciones y 12 poles en 118 competencias. En las huestes de la Casa de Maranello festejó su último triunfo: el GP de Singapur 2019.

Luego de su salida de Ferrari, Vettel encontró refugio en Aston Martin, la escudería del millonario canadiense Lawrence Stroll cuyo hijo, Lance, es su actual compañero. En la temporada 2021 finalizó 12º en el Mundial y actualmente ocupa el puesto 14º con 15 puntos.

Hasta el momento, su estadística en la Fórmula 1 arroja 4 títulos, 53 victorias, 57 poles y 122 podios en 289 Grandes Premios con 5 constructores.

Ocupa el cuarto escalón en la tabla de campeonatos detrás de Lewis Hamilton (7), Michael Schumacher (7) y Juan Manuel Fangio (5). Es el tercer corredor con más triunfos en la categoría y el séptimo entre los de mayor presencia histórica.

"He tenido el privilegio de trabajar con muchas personas fantásticas en la Fórmula 1 durante los últimos 15 años, hay demasiadas para mencionar y agradecer. En los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin y, aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo se está armando para que un equipo necesita competir al más alto nivel en los próximos años", declaró en un comunicado.

Fuente: Télam.