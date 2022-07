Artime habló de Zapelli: "Su cláusula es de 10 millones de dólares"

El presidente de Belgrano, Luis Artime, brindó una extensa entrevista en donde tocó algunos temas de su gestión al frente del club en el primer año y medio, entre ellos la posible venta de Bruno Zapelli, la tribuna, la ilusión de ascenso, la parte institucional, lo deportivo y el TAS de FIFA.

"La cláusula de salida de Zapelli es de 10 millones de dólares", afirmó el "Luifa" en relación al juvenil más codiciado del plantel en este mercado.

"En la realidad del país, donde tenés un dólar de 300 pesos y otro de 100 pesos menos, hay que pisar la pelota. Nuestra prioridad es volver cuánto antes a Primera. Cuando estás en Primera, ves todo de forma distinta. El mercado local no seduce. Si en algún momento nos desprendemos de algún jugador de esta clase, tenemos que tener su reemplazo en el plantel o en inferiores", comentó en Radio Impacto.

"Tenemos probablemente el plantel mejor cotizado de la categoría, y mejor cotizado que varios de los equipos de la Liga Profesional. Hoy Belgrano se posiciona como ganador frente a la futura venta de Zapelli. Porque no necesitamos venderlo de urgencia", agregó en esa materia", puntualizó.

Con relación a la Copa Argentina, se animó a soñar con la posibilidad de un duelo con Talleres.

"¿Por qué no jugar un Belgrano -Talleres de semifinal? Ya jugamos a principio de año, podemos jugar de nuevo. De todas formas, nuestro objetivo es el ascenso. Eso lo tenemos muy en claro. Se habla del 23 de agosto como fecha para Copa Argentina, pero la fecha anterior jugamos con Instituto. Cuando confirmen la fecha veremos qué hacemos", declaró el ex jugador y capitán, para después comentar sobre la posible sede: "En Copa Argentina las provincias se están peleando por llevarnos. San Luis, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero están gestionando. No hay nada confirmado, ni día ni lugar".

A la hora de hablar de las finanzas y del presupuesto, aclaró que esperan con ansias la resolución del TAS de FIFA por Lucas Zelarayan y el litigio con Tigres de México: "El fallo del TAS por Zelarayán se postergó un mes más. Rigoni va a la MLS y tenemos un residual que cobrar. Estamos encima de todos los posibles cobros. Tenemos un presupuesto de 100 millones de pesos mensuales. Y la televisión nos paga 3.700.000 millones de pesos".

"Hubo gestiones del club para comprar la casa que da a la tribuna, pero las gestiones inmobiliarias son complicadas. Yo no soy el que está llevando a cabo esas negociaciones, pero no es fácil más allá de que hay voluntad para comprar y armar una tribuna complementaria. Es cuestión de seguir conversando.

Sobre su gestión como presidente, tuvo un mensaje conciliador: "Queremos que cuando se vaya Artime y venga el próximo, el que sea, que vea una línea de trabajo. Que no haya que poner parche sobre parche. Este club no tiene tope de crecimiento. Es inimaginable dibujar un horizonte. ¿Cómo no vamos a tener previsto terminar el Gigante? El Predio Armando Pérez está creciendo, hemos rejuvenecido los vestuarios".