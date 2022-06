Nicolás Mazzola: "Nadie me va a sacar esta felicidad que tengo en Instituto"

El delantero de la "Gloria" afirmó que está tranquilo con los goles que no hace, porque el equipo está funcionando. "Llegué al club con un objetivo grupal, no personal", dijo.

Instituto pretende seguir en los principales puestos de la tabla de posiciones de la Primera Nacional y no perderle pisada al puntero Belgrano.

"Nos genera ilusión y ganas de seguir trabajando para mantenernos. Nunca nos volvimos locos, ni cuando estábamos más abajo, ni ahora que estamos ahí", manifestó el delantero de la "Gloria", Nicolás Mazzola, en una charla con LA NUEVA MAÑANA.

Y sobre la disputa entre la "Gloria" y el "Pirata" en el certamen, el atacante sostuvo: "Es lindo que estemos los dos equipos arriba. Son dos clubes importantes de una provincia importante y está bueno. Lo importante es que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que cada uno se fije lo que está haciendo. Está bueno que los dos estemos arriba".

Sobre los goles que le son esquivos, Mazzola, optimista, aseguró: "Me siento bien. Llegué al club con un objetivo grupal, no personal. Obvio que sí quiero hacer goles, pero tampoco tengo muchas situaciones. Me brindo al equipo. Los compañeros y Lucas (Bovaglio) me hacen saber que soy útil al equipo. Si es así, me brindo al cien. El gol ya va a llegar, pero yo estoy feliz y nadie me va a sacar esta felicidad que tengo en Instituto".