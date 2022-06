"Talleres con Ribonetto apostó por un nombre fuerte"

El fútbol de la Reserva en el fútbol argentino adquirió valor en los últimos tiempos con la televisación de sus partidos. Y una de las palabras autorizadas para analizar este momento es el periodista Nicolás Latini, que forma parte de las transmisiones del canal TNT Sports de esta competición que consagró hace unos días a Lanús como campeón y que tiene a Talleres como representante de Córdoba.

El periodista platense en diálogo con LA NUEVA MAÑANA resaltó el trabajo que se está realizando en la “T” y destacó el nivel del cordobés Joaquin Panichelli, delantero de la Reserva de River.

“Es una muy buena oportunidad e idea de TNT Sports la de empezar a televisar el torneo de Reserva. Es muy importante para los chicos. La Reserva es el paso previo a la Primera división y es el moño a todo el laburo de los chicos, coordinadores y técnicos que hacen desde infantiles; y que sea televisada por la pantalla del fútbol argentino los ayuda. Les da a los juveniles ese vértigo y presión linda que sienten los jugadores al estar en un estadio lleno. No es lo mismo jugar en el predio con cien personas viéndote, a jugar un partido televisado en la que te pueden ver en cualquier parte del mundo, desde familiares, hinchas, representantes, técnicos de todas partes, y para los que son del interior, saben que su gente los está viendo…”, resaltó Latini sobre la relevancia que adquieren estas transmisiones.

Este fin de semana arrancó una nueva temporada, donde Talleres espera ser protagonista, tras un certamen pasado en el que no tuvo un andar como solía acostumbrar. A propósito, el periodista que cubre el torneo de Reserva analizó: "Talleres ha tenido una campaña irregular, para ponerle un calificativo. No fue mala, pero tampoco buena. Y teniendo en cuenta que Talleres es un club que apuesta a las juveniles, creo que en la columna del debe y el haber, que lo deben hacer, terminó en la columna del debe. Hay muchos clubes que no le daban importancia a las inferiores y no es el caso de Talleres. Es una institución que mira a las inferiores y le pide auxilio en sus momentos, pero no por obligación sino por convicción”.

La semana pasada se confirmó la partida, tras nueve años, de Andrés Navarro como DT de la Reserva albiazul y su reemplazo es Walter Ribonetto. El “Tino”, que estuvo en 2010 y se retiró como futbolista en el primer equipo albiazul, fue hasta hace poco el técnico alterno de Diego Dabove a quien acompañó en Argentinos Juniors y San Lorenzo.

"Todos los técnicos tienen nombre, algunos con más peso y otros con menos; pero en Reserva ya suelen tener un nombre en inferiores. Muchos vienen creciendo dentro de la estructura del mismo club u otros vienen de afuera y es el caso de Ribonetto, que viene de integrar un cuerpo técnico de Primera división, además tiene su nombre, un pasado reciente como futbolista, su experiencia. Los chicos, creo, con esta incorporación se van a dar cuenta de que viene en serio la cosa. Talleres con Ribonetto apostó por un nombre fuerte. Para los chicos que te traigan como DT un ex futbolista de la experiencia de Ribonetto no es un detalle menor”, analizó Latini.

Un cordobés que está causando sensación en el certamen de Reserva es Panichelli. Joaquin, hijo de Germán, ex futbolista y escritor, es uno de los delanteros destacados de River. Latini, que lo sigue de cerca, resaltó sobre el delantero: "Panichelli es muy tenido en cuenta por (Jonathan) La Rosa, el técnico millonario. Él se destaca mas allá de los futbolístico, por su cabeza. Un futbolista que se vino sólo de Córdoba y eso es muy valorado. La cabeza para un futbolista es tan importante como los pies".

- ¿Hay algún jugador de Reserva que te llamó la atención para que estemos atentos?

- Me gustó y que haya sobresalido en la final no es poca cosa. Juan Pablo Krilanovich, capitán de Lanús. Después el goleador de Atlético Tucumán, Ignacio Maestro Puch. Él es un futbolista a tener cuenta. Benjamín Domínguez, el extremo de Gimnasia. Son futbolistas que son tenidos en cuenta por Mascherano para la sub-20. Hay muchos chicos que empezaron el torneo de Reserva a comienzo de años, jugando esta divisional, y hoy son parte de planteles de Primera.

Latini desde el 2017 está en TNT Sports.

En la charla con este medio, Latini contó que conoció sus limitaciones para el fútbol de muy chico. Aunque jugó en las inferiores de Cambaceres y Estudiantes de La Plata. "Cuando estuve seis meses en Estudiantes, miré a mi costado y dije no puede ser que estos chicos sean de mi misma categoría y que estos dos jueguen de los mismo que yo. O estoy haciendo otro deporte o estoy equivocado. Salí de Estudiantes o me hicieron salir y me fui a finalizar mi carrera a la liga amateur de La Plata", narró. Desde ese momento se jugó sus fichas como periodista y hoy es una de las apariciones fuertes del canal.

Latini forma parte del staff de TNT Sports en CNN Radio, el dúplex diario de lunes a viernes, de 23 a 01. Además está en Proyección TNT, programa que se dedica a la Reserva y se emite los martes, a las 21; y además forma parte de las transmisiones de los partidos del canal que tiene los derechos de televisación del fútbol argentino. "Fue un paso enorme en mi carrera estar en TNT Sports. Estoy cumpliendo desde hace cinco años mi sueño de chico, que era cubrir partidos de fútbol en el campo de juego. Laburo con periodistas consagrados y lo más importante es que este canal confía en las inferiores. Muchos chicos llegamos a este canal sin un nombre o ser una cara conocida y poco a poco, nos dieron la oportunidad, y nos fuimos haciendo nuestro lugar", destacó.