El deseo de gobernar la ciudad de Córdoba: la disputa partidaria del 2023

Todo parece indicar que el actual secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, es uno de los nombres posibles para suceder a Llaryora, pero no es el único nombre en danza. Marcelo Rodio, secretario de Transporte, reveló sus intenciones de postularse. Y en los últimos tiempos los rumores sobre las chicanas políticas entre ambos, para algunos, dejan en evidencia la pelea por el lugar. Rodio se autopercibe llaryorista. Sin embargo, hay quienes aseguran que debe redoblar esfuerzos para mejorar su posicionamiento de segunda línea.

La actual senadora Alejandra Vigo pidió que la colocaran en la lista como precandidata municipal para contener un poco la ansiedad y nervios entre quienes disputan la función. Si bien esta posibilidad es descreída hasta por el propio viguismo, se asegura que su posicionamiento en las encuestas es aceptable. Puede haber significado una movida para marcar la presencia del núcleo duro del schiarettismo.

El viceintendente Daniel Passerini también es uno de los que disputa el primer puesto. “La mejor campaña es no hacer campaña” es el lema que sostiene Passerini por el momento. Advirtió no estar involucrado en ninguna campaña para promover su candidatura pero a su vez dijo estar preparado para ocupar el cargo de intendente.

Siciliano y Passerini ya han amagado en postularse como posibles candidatos a intendentes en las elecciones pasadas. Vuelven a intentarlo nuevamente de cara al 2023.

Daniel viene de una trayectoria política amplia, como intendente en su pueblo Cruz Alta, legislador, con un gran posicionamiento mediático, sobre todo cuando fue secretario de Desarrollo Social en el período delasotista. Cuenta con una imagen de conocimiento.

Por su parte, Miguel siempre fue concejal salvo el período que estuvo trabajando en la Provincia.

Desde el oficialismo se plantearon otros nombres como Héctor “Pichi” Campana y la diputada Natalia de la Sota. Aunque esta última marcó su deseo de acompañar a nivel provincial y Campana ya compitió y perdió en la capital.



“Tenemos el legítimo deseo de gobernar algún día la ciudad de Córdoba”

Por el lado del PRO, también hay diversos nombres para competir por la intendencia de la capital y si bien dirigentes del partido consideran que Rodrigo De Loredo sería un buen candidato y sin dudas es uno de los mejores posicionados de la oposición, a estas horas le exigen al radical que decida si quiere apuntar a la gobernación o a la intendencia, algo que aún está en dudas. Si Rodrigo va por la Ciudad, estaría muy bien posicionado. No hay quien se le acerque. Es probable que esta seguridad ceda si elige postularse para la Provincia. Debajo esta incertidumbre de la postulación de De Loredo, los nombres que siguen en la lista son los de la diputada Soher El Sukaria, de lazos estrechos con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Javier Pretto, actual presidente del partido a nivel provincial y Sebastián García Díaz, ex referente de Primero la Gente.

Soher enfatizó acerca de su buena relación con Rodrigo De Loredo, lo considera como un “dirigente joven y capaz” pero no quiso anticiparse a qué sector está más inclinado el radical, si a provincia o a municipio.

“No solo es una expectativa, sino que hace mucho tiempo que venimos trabajando en la ciudad de Córdoba para ofrecer una alternativa. Los equipos del PRO vienen preparándose desde la previa cuando Felipe Lábaque era nuestro precandidato y después terminó siendo compañero de fórmula de Ramón Mestre. Esos equipos siguen estudiando la ciudad”, declaró Soher en diálogo con La Nueva Mañana.

Sobre el vínculo con los otros precandidatos que figuran en la lista del PRO, la actual legisladora nacional dijo que tienen una relación partidaria. “Queremos tener otra gestión en la ciudad”, expresó e invitó a Pretto y García Díaz a contar por qué quieren gobernar la ciudad.

“El peronismo de Córdoba está en un proceso de renovación dirigencial. Creo honestamente que ganas o posibilidad de ser candidatos tienen todos, pero luego al peronismo de la ciudad le faltan dirigentes de peso”, dijo Soher.

En tanto Juntos por el Cambio, el que se armó un mapa de la ciudad y empezó a recorrer los barrios fue Juan Negri, quien sin perder de vista el vacío en el espacio en la ciudad, se armó de estrategias territoriales para sumar adhesiones como precandidato de Juntos por el Cambio. Negri actualmente es jefe de bloque de Córdoba Cambia en el Concejo Deliberante.

¿Qué dicen las encuestas?

Si bien los partidos muestran entre 3 y 4 posibles candidatos a postularse, la realidad es que son en promedio dos los nombres más predominantes en cada alianza.

Sin aún conocer precisamente los candidatos, las encuestas marcarían una fuerte adhesión a Hacemos por Córdoba que disputa lugar con Juntos por el Cambio. En un tercer lugar lejano estaría el Frente de Todos que aún no define candidatos. Algunos de los nombres que figuran como posible alternativa en la capital cordobesa son los de Estévez, Fresneda u Olga Riutort. Aún no hay nada resuelto en relación a esto. El porcentaje de Encuentro Vecinal se acerca mucho al del FDT. Y la izquierda se posiciona en último lugar.

En cuanto a nombres de candidatos de Hacemos por Córdoba, hoy pareciera ser que la decisión recaerá sobre el actual intendente Martín Llaryora. Mientras que en Juntos por el Cambio el nombre podría decidirse en internas.

