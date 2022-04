Estudiantes ingresantes a la UNC ya pueden tramitar su beca

Se trata de una ayuda económica mensual de junio a diciembre, para el primer año de cursado de la carrera universitaria elegida. No hay límite de edad.

Hasta el 10 de mayo estará abierta una convocatoria de becas destinada a estudiantes que hayan iniciado el ciclo lectivo en 2022 y se encuentren cursando el primer año de alguna carrera universitaria dictada en el ámbito de la Casa de Trejo. Para la inscripción en la convocatoria no hay límites de edad ni restricciones para personas extranjeras.



Las becas para Ingresantes consistirán en una ayuda económica mensual con vigencia en el período de junio a diciembre (siete meses) del primer año de cursado de la carrera universitaria.

El objetivo del sistema de becas de la UNC es evitar que las dificultades económicas impidan el normal desarrollo de la carrera de grado y deriven en situaciones de deserción.

Estas becas están destinadas a estudiantes que se encuentran cursando el primer año de una carrera universitaria de alguna de las quince Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, sin límite de edad y sin restricción para personas extranjeras.

Es requisito para su obtención encontrarse en una situación socioeconómica que dificulte la permanencia en los estudios de grado en la Universidad Nacional de Córdoba.

Destinatarios/as: toda persona que haya ingresado a la UNC en el año lectivo 2022 en alguna de las quince Facultades de la UNC, sin límite de edad y sin restricción para personas extranjeras.

Requisitos generales:

- Encontrarse en una situación socioeconómica que dificulte el acceso y la permanencia a los estudios de educación superior.

- No tener vigente a la fecha, otra beca económica.

- Estar cursando materias del primer año de la carrera.

Cantidad de becas a otorgar: 250

Monto mensual: $ 4.100

La inscripción será exclusivamente online, hasta el 10 de mayo de 2022, y consistirá en completar el formulario de inscripción con datos personales de la persona postulante, así como datos socioeconómicos del grupo familiar conviviente.

En dicha solicitud se deberá adjuntar además la documentación que se solicita. El formulario de solicitud deberá ser completado desde una cuenta de Gmail o desde su usuario UNC (en caso de aquellos postulantes que ya tengan este identificador personal y único que permite acceder a todos los servicios de la Universidad).

Los/as interesados/as deberán completar un formulario y anexar la documentación solicitada. El sistema permite que cada persona sólo pueda completar el formulario UNA SOLA VEZ, por lo que se sugiere tener toda la información y documentación disponible al momento de la inscripción.

Criterios de evaluación para la adjudicación de la beca

La convocatoria, evaluación y selección de estudiantes beneficiarios/as de la Beca de Ingresantes estará a cargo del Departamento de Servicio Social de la Dirección de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC.

Entre los/as postulantes que cumplan con los requisitos establecidos, se dará prioridad a las siguientes personas:

- Quienes pertenezcan a grupos familiares cuyo ingreso predominante provenga del mercado informal de trabajo

- Postulantes con hijos/as a cargo (de 0 a 18 años de edad) y que no acrediten redes de contención.

-Postulantes quienes estén iniciando una carrera universitaria por primera vez en 2022 y no estén cursando otra carrera universitaria y/o tengan una titulación terciaria y/o universitaria

-Quienes por su rango etáreo no puedan solicitar beca en otra convocatoria.

-Quienes presenten indicadores de vulnerabilidad definidos por el equipo evaluador

La documentación que se adjunte debe estar actualizada al mes en curso, legible y en formato PDF. Toda la documentación que no cumpla estos requisitos quedará como incompleta, y debe adjuntarse:

- Certificación negativa de Anses de todos/as los/as integrantes del grupo familiar mayores de 18 años, incluido/a el/la solicitante (se obtiene en https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa). En el caso de que una negativa se encuentre denegada, realizar una captura de pantalla con la información que arroja el sistema.

- Comprobantes de ingresos económicos de todos/as los/as integrantes del grupo familiar y/o vincular del que dependes económicamente, independientemente que aporten ingresos de manera directa o no.

a) En caso de trabajos en relación de dependencia, recibos de sueldo actualizados a la fecha de la solicitud del beneficio.

b) En caso de trabajos informales, Declaración jurada expedida por la policía. Debe constar tipo de trabajo y remuneración mensual aproximada.

c) Se deberán incluir y presentar los recibos de cobro que se perciban por beneficio jubilatorio, pensión, planes sociales dependientes de Desarrollo Social y/o Anses, programas sociales provinciales, municipales y cualquier otro ingreso que se registre.

- Recibo de alquiler, expensas y/o de hipoteca, en los casos en que existiera esta condición de la vivienda (de la familia de origen y del estudiante).

- Imagen del DNI frente y reverso en un solo archivo. Tener en cuenta que debe ser sí o sí en formato PDF encuadrando todo el documento (que no queden partes fuera del cuadro), que no figure nada en el fondo ni encima del DNI (escanear/ fotografiar sobre una hoja blanca). El DNI debe encontrarse vigente (no vencido) – En caso de que el DNI se encuentre vencido, adjuntar la imagen e iniciar a la brevedad el trámite de renovación.

- Constancia de CUIL.

- Historia Académica donde figuren materias en curso en 2022 (en Guaraní descargá "Historia Académica completa"). Para complementar dicha información, y ante cualquier dificultad que pueda surgir, solicitamos presten su consentimiento para que los/as profesionales de la SAE UNC puedan acceder a tales datos (ingresando a su perfil en SIU-Guaraní, en la pestaña “Trámites” ir a “Autorizar Acceso SAE UNC” y presionar autorizar).