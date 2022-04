El restablecimiento de relaciones con Venezuela cosechó apoyos

A través de un comunicado, diferentes referentes del arco político, sindical y social argentino e internacional -entre los que se encuentran varios ex mandatarios latinoamericanos- expresaron su respaldo a la decisión del presidente Alberto Fernández de designar un nuevo embajador para la sede diplomática en Caracas.

El comunicado difundido este martes expresa: "Saludamos la propuesta de Alberto Fernández, presidente de la República Argentina y Presidente pro-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), instando a todas las naciones del continente a normalizar las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela”.

El documento continúa: “Expresamos nuestra satisfacción por el anuncio de que en los próximos días su gobierno designará nuevo Embajador para hacerse cargo de la sede diplomática en Caracas”.

Finalmente, los firmantes reconocen la importancia de la CELAC “consolidando a América latina y el Caribe como zona de paz”.

“Manifestamos que es necesario aunar nuestros esfuerzos para recrear la unidad plena entre nuestros pueblos, en el camino de la Segunda y definitiva Independencia", concluye la declaración.

Quiénes firman la declaración

Entre los firmantes se encuentran: Ernesto Samper, ex presidente República de Colombia y ex secretario General Unasur; Evo Morales Ayma, ex presidente Estado Plurinacional de Bolivia y Fernando Lugo, ex presidente República del Paraguay.

También rubricaron el documento Rafael Correa, ex presidente República del Ecuador; Manuel Zelaya, ex presidente República de Honduras; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España; Raúl Sendic, ex vicepresidente República Oriental del Uruguay; Celso Amorim, ex canciller República Federativa de Brasil y Guillaume Long, ex canciller República del Ecuador.

Entre los numerosos firmantes, también se encuentran Jorge Lara Castro, ex canciller República del Paraguay; Marco Enríquez Ominami, fundador del Grupo de Puebla; Atilio Borón (Argentina); Víctor Santa María (Presidente del bloque FdT Parlasur); Edgardo Depetri (CTA, Argentina); Jorge Rachid (Argentina) y Roberto Baradel (Suteba, Argentina).

Noticia relacionada