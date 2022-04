Profundo dolor en el ambiente cultural de Córdoba: falleció Gabriela Borioli

Tras luchar contra un cáncer, y a los 56 años, se fue una imprescindible. Los mensajes despidiéndola no dejan de multiplicarse en las redes.

En las últimas horas la cultura de Córdoba se quedó sin Gabriela Borioli, una de sus aliadas más incendiarias, generosas, y tiernas. A los 56 años, y después de luchar contra un cáncer, la "Gabi", la "Borioli", se fue a agitar el universo completo.

Comunicadora, gestora cultural, arquitecta, escritora, editora adorable... activó en tantos espacios, construyó tantos proyectos. En todos dejó su huella, su impronta, una forma "a lo Borioli", en la que combinaba el amor con la provocación, la dulzura con la rebeldía, las convicciones con las convicciones. Porque ante todo la Gabi siempre fue consecuente entre lo que decía, pensaba y hacía. Maestra de muchos y muchas, amiga, compañera, defensora de la democracia, militante cotidiana de los derechos humanos.

El Teatro San Martín, el Centro Cultural España Córdoba (CCEC), la revista Ciudad X, Avina Argentina, Cocina de Culturas, La Luciérnaga, o Radio Eterogenia, son solo algunos de los lugares que se nutrieron de su espíritu incansable, apasionado, comprometido.

Pancho Marchiaro, ex director del CCEC, y colega suyo, el médico y escritor Pecas Soriano, el artista Jorge Cuello, la escritora Ana Mariani, fueron solo algunas de las cientos de personas que la despidieron en las redes sociales de forma entrañable.

"Leona brava y hardcore, hoy la Borioli nos dejó. Estoy atónito y el hueco que acaba de hacerse en Córdoba es un cráter que aspira los ánimos de muchísimas personas. ¡Ea cordobeses, lárguense a llorar! Gran escritora, no accederemos a sus textos porque no los publicó. Ni volveremos a escucharla cantar porque no se grabó. Dedicada al arte de los otros de manera comprometida, fue una pionera de la gestión cultural", posteó Marchiaro.