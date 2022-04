Sin fecha de elecciones, comiezan a surgir los candidatos a la intendencia

Aunque todos apelan a la frase “estamos enfocados en la gestión”, no son pocos los que ya se anotan para la carrera electoral hacia el sillón en el Palacio 6 de Julio.

Guste o no, la cuenta regresiva para 2023 se vive desde el 1 de enero de 2022.

De no mediar sorpresas, los postulantes para suceder a Juan Schiaretti ya se conocen. Martín Llaryora es de hecho el nombre que se maneja en Hacemos por Córdoba, mientras que Luis Juez, Rodrigo De Loredo y Gustavo Santos aparecen como los principales aspirantes a encabezar la boleta de Juntos por el Cambio, principal bloque opositor en Córdoba.

Muy distinto es el panorama en la Municipalidad. Con el salto del sanfrancisqueño a la Provincia, el paño muestra varias cartas cuya validez irá fluctuando con el paso de los meses.

Las cartas ¿sobre la mesa?

Anclado en la gestión de Llaryora, el viceintendente Daniel Passerini señaló que “la primera decisión que tomamos fue gobernar la ciudad”. “En estos dos años se pueden ver las transformaciones que encaramos en la ciudad. Tenemos el objetivo de, al finalizar esta primera gestión, tener terminadas obras como el Concejo Deliberante”, señaló.

“Entendemos que la ciudad tiene muchísimos años de deterioro y que requiere de una gestión como esta durante mucho tiempo para que sea la que los vecinos queremos. Esto tiene que tener una continuidad. Es la primera vez que muchos años que Provincia y Ciudad no se contraponen y no es escenario de contiendas políticas”, indicó Passerini en diálogo con La Nueva Mañana.

“Me veo trabajando activamente para que tengamos una segunda gestión. Pero no estamos en modo candidato ni en modo electoral. Tanto Martín como yo hemos sido intendentes y ministros de figuras políticas importantes como Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota. Venimos de esa escuela. De elecciones, hablamos el año que viene”, señaló con prudencia la segunda autoridad municipal. Prudencia que también puede rastrearse a los eventuales competidores, que buscan hacerse fuertes con el paraguas de la administración actual.

De cualquier manera, las lecturas entre líneas pueden hacerse a partir de las presencias y ausencias en los actos oficiales. Así se intuye del acto realizado el martes para el anuncio de la construcción de 15 nuevos Polideportivos Sociales en la ciudad. La foto mostró a Juan Schiaretti y la senadora Alejandra Vigo, acaso los grandes electores, junto a Martín Llaryora y la pléyade de eventuales aspirantes: Laura Jure, ministra de Promoción del Empleo, el vicegobernador Manuel Calvo, y el ministro de Vinculación, Paulo Cassinerio, además del propio Passerini. Quizá faltaría un lugar para Miguel Siciliano, actual secretario de Gobierno.

Sin ataduras y en boxes

En Juntos, que a principios de año decidió la conformación, no sin trabajo, de una Mesa Municipal de Acción Política, replicando experiencias a nivel nacional y provincial. Con ese eje ordenador como norte, el panorama aparece como más claro en cuanto a postulantes. A punto tal que el ejercicio de las internas cobra forma.

Radical de origen, Juan Negri, presidente del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante, remarcó que “mi obsesión es gobernar la ciudad en 2023”. “Me siento preparado. Son seis años como edil. Conozco la ciudad, la camino, la conozco y me preparo para esto”, especificó con firmeza ante la consulta de LNM.

Con la venia de Horacio Rodríguez Larreta, Negri no esquiva la posibilidad del juego interno bajo reglas claras. “Mi partido tiene desafíos importantes, me preparo para asumirlos. No poner el carro delante del caballo, respetar lo que se hace bien”, explicó para después criticar el “marketing urbano” de Llaryora.

En la misma línea, la diputada Soher El Sukaria, señaló que en Juntos por el Cambio “hay liderazgos potentes y buenos. Estaremos en la discusión cuando se disponga”.“En el equipo político del PRO en capital nos venimos preparando hace muchos años”. De pura cepa amarilla, la parlamentaria nacional apunta a fortalecer el “liderazgo social”. “El desarrollo de (María Eugenia) Vidal ha sido un ejemplo”, aseveró una de las pocas mujeres que suena para la carrera para el Palacio 6 de Julio.

“Es el momento de reencontrar la ciudad. La fisonomía es otra. El centro ya no es el único eje neurálgico y hay cambio de necesidades”, finalizó la diputada, que sin tanto ruido trabaja en su armado con organizaciones sociales, sindicales y del tercer sector.

Gestión, encuestas y aspiraciones personales. Palabras estas que serán repetidas cual mantra hasta el inicio de la campaña política. De acuerdo al artículo 138 de la Carta Orgánica, los comicios deben convocarse, como mínimo, “60 días corridos antes de la expiración del mandato” de las autoridades en curso, siendo la fecha tope el 8 de octubre de 2023 e impidiendo así que se peguen a las nacionales.

Hagan juego, que las cartas se están mezclando.

Revoloteos por El Panal

En un “mano a mano”, por la gobernación, el panorama muestra otra foto. Básicamente, sería Martín Llaryora contra todos. Y ahí es cuando la sonrisa cambia de bando.

El actual intendente supera a Luis Juez por 45% a 38%, diferencia que se estira a un inédito 61% contra el 19% de Mario Negri. Contra De Loredo y Mestre, el escenario es el mismo: 52% contra 26% y 60% contra 16%, respectivamente.

Sin embargo, el toque de atención lo da el hecho de que en la sumatoria de alianzas, Juntos por el Cambio, con todos los candidatos medidos, llega a un 41% frente al 35% del oficialismo.

No todo está tan en calma

El renacer electoral de la Unión Cívica Radical y cierta retracción del sector “puro” del PRO, envalentona a las líneas medias del centenario partido, que con velocidad buscan recuperar lo que consideran (en voz a veces no tan baja) el espacio que les corresponde en Córdoba.

Las voces que empezaron a levantarse fueron las de los intendentes, que poniendo en cuestión el tácito acuerdo Juez - De Loredo, apuntalan la posibilidad de un “boina blanca” encabezando la boleta el año que viene.

Gustavo Benedetti, de Arroyito y presidente del Foro de Intendentes Radicales, dijo que “Juntos es solo un sello”, que la UCR debe tener un candidato para disputar las internas.

A su turno, Myriam Prunotto, jefa comunal de Juárez Celman, fue directa: “Quiero ser candidata a gobernadora”. No se quedó ahí y le reclamó definiciones a De Loredo. “Los radicales quieren un candidato propio, De Loredo tiene esa responsabilidad y no la está asumiendo. De lo contrario tendríamos que acompañar a Luis Juez y no sé si todos van a estar dispuestos, es un peronista”, sostuvo.

Señal de alerta esta última, que grafica un escenario de complicada digestión para los militantes de antaño por la Lista 3: entregar boletas con un candidato que no oculta su pasado en Partido Justicialista. En este marco, el Congreso de Villa Giardino del 22 y 23 de abril cobra vital importancia para canalizar las expectativas del partido nacido al calor de la Revolución del Parque.

Las encuestas también juegan su partido

De manera paralela, la “carrera” de las encuestas ya comenzó. Si bien aún es temprano para que los sondeos de imagen tomen el calibre esperado, cierto es que la máxima del expresidente y gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, que los ponderaba como un insumo clave para evaluar la gestión, siempre se cumple. En buen romance y aunque se niegue por doquier, las encuestas nunca se fueron. Como el sol, siempre están. Aunque a veces se prefiere mantenerlas “en parrilla”.

El último sondeo conocido, correspondiente a la consultora Corintio, a la que tuvo acceso La Nueva Mañana, puede servir de punto de partida para poner en línea de largada a los eventuales participantes. El estudio se llevó a cabo entre el 18 y 22 de marzo, con 480 casos entrevistados de manera presencial en la ciudad de Córdoba, con un error de muestra del 4,5%.

En el apartado sobre “el próximo intendente”, Juntos por el Cambio tiene motivos para la sonrisa, ya que figura encima en las preferencias con un 38% contra un 33% de Hacemos por Córdoba.

Rodrigo De Loredo, el candidato más votado en las elecciones de medio término en Córdoba, lidera con un 26% de las intenciones, cuatro puntos por encima de Natalia de la Sota. Un detalle no menor es que ambos revisten la calidad de diputados nacionales. El extitular de Arsat también fue medido para la gobernación y, coincidentemente, también llega a 26%.

En las filas opositoras, el dos veces intendente Ramón Mestre aparece con un 9%, mientras que Juan Negri cosecha el 3% de las preferencias. En el peronismo, Passerini arrima un 7%, mientras que Miguel Siciliano queda en 4%.

La izquierda, con Liliana Olivero, figura con un interesante 6% lo que vislumbra que el FIT no sólo mantendría la histórica banca lograda en 2019, sino que estaría en condiciones de sumar un escaño más.

