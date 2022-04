Argentina y un grupo complejo pero sin derecho a quejas

Argentina comanda el grupo C en el mundial de Qatar 2022, en lo que puede denominarse una zona compleja porque a pesar de ser cabeza de serie, no puede subestimar a ningún rival pero como bien dijeron desde AFA, "no se pueden quejar".

El bautismo en la Copa del mundo será el martes 22 de diciembre ante Arabia Saudita, en el Lusail Stadium, a las 16. Un rival que no tuvo problemas en clasificarse dentro de los que van directo en la confederación de Asia, puntero del grupo B con 23 unidades. Su goleador es Saleh al Shehri, del Al Hilal de su país.

El único antecedente entre ambos fue en la primera edición de la Copa Confederaciones, llamada Copa Rey Fahad, en el '92, con un 3 a 1 para que el trofeo quede para AFA. Leonardo Rodríguez, Claudio Caniggia y Diego Simeone anotaron para el elenco que dirigía Alfio Basile, Said Al Owairán, el descuento de los saudíes (sí, el mismo del golazo eludiendo a cuatro belgas en el mundial '94). A su vez hubo dos empates (1-1 en el '88 y un 0-0 en 2010, con Lionel Messi) más un 2-0, en el '88.

Luego será el turno de México. Vuelven a compartir zona después de 92 años, ya que en el primer mundial, en Uruguay 30, se midieron y con festejo albiceleste por 6-3 (con tres goles de Stábile). Pero inolvidables serán los cruces de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, respectivamente, con victoria 2 a 1 en suplementario (el golazo de Maxi Rodríguez, partido que también jugó Lionel Scaloni, hoy DT de Argentina) y el 3 a 1 con Maradona de DT (dos goles de Carlos Tévez y uno de Gonzalo Higuain).

En esta Eliminatoria, el conjunto "azteca", dirigido por el argentino Gerardo Martino, terminó segundo pero con muchas críticas por el rendimiento. Raúl Giménez es su hombre fuerte, de Wolverhampton de Inglaterra. El duelo va el sábado 26 de noviembre a las 10, en el Education City.

Polonia es el tercer escollo. Clasificó por la repesca europea al vencer 2 a 0 a Suecia. El mítico partido entre ambos fue en el '78, con victoria 2 a 0 del conjunto argentino, ambos goles de Mario Kempes, duelo recordado también por la atajada de "palomita" del propio "matador" ante el cabezazo de Gregz Lato, con la posterior tapada de penal de Fillol. También se midieron en Alemania '74, con victoria 3 a 2 para los polacos.

El as de espada es Robert Lewandowski, goleador de Bayern Munich, un asesino del área aunque Piotr Zielinsk (Nápoli) es otro nombre para tener en cuenta. Este cotejo cierra la fase de grupos también en el Lusail Stadium.

En definitiva, dentro de los bolilleros no le tocaron los más difíciles pero no son para subestimar.

¿El cruce? Podría ser Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador de la llave Perú-Emiratos Árabes Unidos y Australia. Evita a Brasil o Alemania hasta las semifinales. Un grupo para enfrentar pero sin derecho a reclamo.