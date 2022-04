Se sorteó el fixture de la Copa del Mundo Qatar 2022

Cada vez falta menos para la cita más importante del mundo en el deporte en este 2022: El Mundial de fútbol de Qatar 2022.

Se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Copa del Mundo.

Qatar fue designado cabeza de serie en el Grupo A. Inglaterra cayó en el Grupo B, mientras que el azar dejó a Argentina en el Grupo C.

Francia, en el D, por lo que representa un potencial cruce en octavos de final (lo mismo Dinamarca). España encabeza el Grupo E. Bélgica terminó en el Grupo F. Brasil apareció en el Grupo G y Portugal quedó determinado en el Grupo H.

El partido inaugural será el 21 de noviembre, a las 7 de la mañana (hora argentina), entre Qatar y Ecuador.

La fase de grupos se disputará entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre y en ese período habrá partidos todos los días ya que se llevarán a cabo cuatro encuentros, dos de cada grupo, en cuatro horarios diferentes que permitirán verlos a todos.

En la ceremonia que se llevó adelante en el Centro de Exposiciones y Congresos en Doha, la FIFA pidió por la paz y hubo homenaje a Diego Armando Maradona.

Argentina estará en el grupo con México, Polonia y Arabia Saudita.

CALENDARIO (hora y estadios por designar)

Lunes 21 de noviembre​: Qatar vs. Ecuador, Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán y Estados Unidos vs. Gales/Ucrania/Escocia

Martes 22 de noviembre: ARGENTINA vs. Arabia Saudita, México vs. Polonia, Francia vs. Perú/Emiratos Árabes/Australia y Dinamarca vs. Túnez

Miércoles 23 de noviembre: España vs. Costa Rica/Nueva Zelanda, Alemania vs. Japón, Bélgica vs. Canadá y Marruecos vs. Croacia

Jueves 24 de noviembre: Brasil vs. Serbia, Suiza vs. Camerún, Portugal vs. Ghana y Corea del Sur vs Uruguay

Viernes 25 de noviembre: Inglaterra vs. Estados Unidos, Gales/Ucrania/Escocia vs. Irán, Qatar vs. Senegal y Países Bajos vs. Ecuador

Sábado 26 de noviembre: Francia vs. Dinamarca, Túnez vs. Perú/Emiratos Árabes/Australia, ARGENTINA vs. México y Polonia vs. Arabia Saudita

Domingo 27 de noviembre: Bélgica vs. Marruecos, Croacia vs. Canadá, España vs. Alemania y Japón vs. Costa Rica/Nueva Zelanda

Lunes 28 de noviembre: Portugal vs. Uruguay, Corea del Sur vs. Ghana, Brasil vs. Suiza y Camerún vs. Serbia

Martes 29 de noviembre: Países Bajos vs. Qatar, Ecuador vs. Senegal, Gales/Ucrania/Escocia vs. Inglaterra y Irán vs. Estados Unidos

Miércoles 30 de noviembre: Polonia vs. ARGENTINA, Arabia Saudita vs. México, Túnez vs. Francia y Perú/Emiratos Árabes/Australia vs. Dinamarca

Jueves 1° de diciembre: Japón vs. España, Costa Rica/Nueva Zelanda vs. Alemania, Croacia vs. Bélgica y Canadá vs. Marruecos

Viernes 2 de diciembre: Camerún vs. Brasil, Serbia vs. Suiza, Corea del Sur vs. Portugal y Ghana vs. Uruguay

Octavos de final: a las 12 y a las 16 de Argentina.

​Sábado 3 de diciembre: 1° A vs. 2° B (12.00; partido 49) y 1° C vs. 2° D (16.00; partido 50)

Domingo 4 de diciembre: 1° B vs. 2° A (16.00; partido 51) y 1° D vs. 2° C (12.00; partido 52)

Lunes 5 de diciembre: 1° G vs. 2° H (16.00; partido 54) y 1° E vs. 2° F (12.00; partido 53)

Martes 6 de diciembre: 1° H vs. 2° G (16.00; partido 56) y 1° F vs. 2° E (12.00; partido 55)

Descanso: miércoles 7 y jueves 8 de diciembre.

Cuartos de final: partidos a las 12 y a las 16 de Argentina.

Viernes 9 de diciembre: Ganador partido 49 vs. ganador partido 50 (16.00; partido 57) y ganador partido 53 vs. ganador partido 54 (12.00; partido 58)

Sábado 10 de diciembre: Ganador partido 51 vs. ganador partido 52 (16.00; partido 59) y ganador partido 55 vs. ganador partido 56 (12.00; partido 60)

Descanso: domingo 11 de diciembre y lunes 12.

Semifinales: ambos a las 16 de Argentina.

​Martes 13 de diciembre: Ganador partido 57 vs. ganador partido 58 (16.00)

Miércoles 14 de diciembre: Ganador partido 59 vs. ganador partido 60(16.00)​

Nuevo descanso: jueves 15 y viernes 16 de diciembre.

Tercer puesto: sábado 17 de diciembre.

Final: domingo 18 de diciembre, a las 12 de la mañana (18 de Qatar).