Liga Profesional: comienza a aplicarse en esta fecha el VAR y hay polémica

Hay imágenes indignantes con respecto a los arbitrajes. Sobre todo en el oscuro ascenso argentino, con injusticias de todo tipo, favores imposibles de disimular, localías temerarias y quizás algún condimento político también. Y supuestamente, el sistema VAR (Video Assistant Referee) llega al fútbol argentino para impartir justicia y equidad en los fallos, y antes de su implementación ya hay divisiones. Habrá polémicas y aciertos pero mientras tanto, aunque sigue dividiendo aguas en la opinión pública en el futbolero en general, habrá que empezar a acostumbrarse porque llegó para quedarse.

AFA no le da la espalda al advenimiento tecnológico y a partir de esta fecha, la 8ª de la Copa de la Liga Profesional, comienza a aplicarse la revisión por imágenes de las jugadas, como soporte y respaldo de los arbitrajes, y con todo lo que eso conlleva.

Dicha circunstancia da paso a un sinfín de cuestionamientos, críticas y pasiones sin riendas que siempre genera el fútbol en nuestro país, pero ahora el salto entre las suspicacias y la realidad tomarán un carácter formal.

¿Cómo funcionará con nuestra idiosincrasia? ¿Será eficiente o legalizará las faltas para llevar un resultado? Las sospechas están a flor de piel.

A fuerza de verdad, es una gran oportunidad. En Sudamérica ya se utiliza en los torneos internacionales como la Copa Libertadores y en las Eliminatorias, como pasó en el último minuto en la visita de Argentina ante Ecuador. Mal utilizado. Y de hecho en Argentina hubo retrasos en su instrumentación ya que en principio tenía inicio y vigencia a partir de la jornada inaugural, pero por prudencia estiraron el lanzamiento, hasta juntar mayores argumentos. Ahora Federico Beligoy, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, ya cuenta con el aval para darle rodaje a la revisión de jugadas por imágenes, luego de varios arbitrajes muy cuestionados y donde como siempre los hombres de negro figura en el foco de la tormenta.

El dilema no es la herramienta sino la implementación aviesa. En Eliminatorias esta semana lo sufrieron Argentina en Guayaquil, Venezuela ante Colombia y ni hablar en África. Brasil lo tuvo a favor en la Copa América 2019, al punto que lo llamaron “Varsil”.

En el fútbol argentino en las últimas semanas hubo algunos penales forzados, pasó en Estudiantes-Boca por ejemplo y un montón de otros ejemplos. Da la sensación que el VAR viene a ser una especie de salvador o de ajusticiador de algunos resultados. Hay jugadas que ameritan el uso de la tecnología y en otros casos, pareciera que se va forzando para cobrar lo que el partido necesita. En el mal sentido de la frase.

¿Cómo se aplicará en la Liga Profesional? ¿Se imaginan los escándalos cuando el árbitro haga la seña del cuadrado indicando que va a ver la pantalla? En esos instantes, eternos, las especulaciones irán hasta el cielo. Más en nuestro mal llamado folklore donde los protagonistas (jugadores, técnicos, hinchas) tienen siempre vinculación directa en los reclamos y en cada fallo. Si se utiliza a grandes rasgos, será potable y sumará en el arbitraje. Si se forzara en cada jugada, cada acción, cada lateral, los partidos serán interminables y la polémica no tendrá fin. No obstante, los árbitros defienden el instrumento y agradecen la opción de revisión, quizás siendo este el comienzo o el primer paso de una pacífica transición hasta que sea una certeza.

Un paso adelante en el arbitraje argentino

Pablo Echavarría, árbitro de Primera División y con proyección internacional, formado en la Liga Cordobesa de Fútbol, aduce que el VAR puede ser un gran aliado a la hora de cobrar. “Será muy importante para respaldarnos, es una herramienta cómoda y que nunca hemos tenido. Nunca tuvimos esa chance de ver una jugada nuevamente, es cuestión de decidir cobrar o no en cuestión de segundos, sin esa opción. Obviamente que hay que saberla utilizar, no abusar de ella, saber entenderla y que no sea perjudicial para el espectáculo”, cuenta Echavarría a La Nueva Mañana, y se muestra esperanzado con su llegada.

Claro está, ningún árbitro osará criticar al VAR ya que sería una postura rebelde, contraria y anárquica en el mundo del arbitraje, con consecuencias de ser apartado de funciones. Nadie se animará a cuestionar el sistema en voz en ON.

“Es cuestión de entenderla, de saber cuándo meter la línea de intervención, de cuando involucrarse, porque no todos los agarrones en el área son penal y hay contactos o roce que no siempre son falta. Siempre que se vea en cámara lenta se va a percibir falta. Entonces hay que saber interpretar las jugadas y saber diferenciarlas. La intervención del VAR es positiva, hay que charlarlo entre todos y ponernos de acuerdo, va a ser un paso adelante para el arbitraje argentino, no tengo dudas”, continuó diciendo Echavarría.

“Errores seguirá habiendo, es difícil no convivir con el desacierto porque es una herramienta manipulada por seres humanos y nos podemos equivocar”, añade. “Es un repaso por imágenes que ayudará a achicar el margen de error. Si hay voluntad, va a andar muy bien. Todos no debemos interiorizar más en su uso: árbitros, jugadores y periodistas. Y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Va a ser muy positivo y debemos estar preparados”.

