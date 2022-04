“Córdoba ya está apta para tener su propia cinematografía”

En mayo de 2021, las calles de la ciudad de Córdoba se transformaron en set de filmación. El centro, La Cañada y barrio Güemes eran el escenario del rodaje de “Granizo”, la película dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Guillermo Francella.

El reconocido cineasta, que dirigió éxitos como “Elsa y Fred” o “Corazón de León”, es oriundo de Inriville, y curiosamente “Granizo” fue su primera experiencia filmando en su provincia natal.

El actor Guillermo Francella, en tanto, es el protagonista de esta película realizada para la plataforma

Netflix. Interpreta a Miguel Flores, un famoso meteorólogo de la televisión que se convierte en el más odiado del público cuando falla por primera vez en su vida en un pronóstico y no logra prevenir una tormenta de granizo que azota la Ciudad de Buenos Aires. Repudiado por sus televidentes por los daños que les provoca la pedrada, se ve obligado a huir a Córdoba, y recluirse en la casa de su hija a la cual no ve hace años.

Lo que sigue después es un viaje de redescubrimiento, en lo personal como en lo profesional, y gran parte de ese proceso transcurre en escenarios cordobeses que pueden disfrutarse en todo el mundo desde el pasado miércoles 30 de marzo, cuando se estrenó el film en Netflix.

Previo a su lanzamiento, La Nueva Mañana. tuvo la posibilidad de dialogar junto a otros colegas con el director y protagonista de la película, y ahondar sobre la experiencia de realizar por primera vez cine catástrofe en Argentina.

Ambos habían trabajado anteriormente juntos en “Corazón de León”, una experiencia donde el actor interpretaba a un enano y era necesario utilizar recursos especiales para provocar un efecto verosímil en los espectadores. Lo mismo ocurre con “Granizo”, que cuenta con el guión de Nicolás Giacobone.

“Tenía muchos deseos de hacer “Granizo” desde que leí el guión y se lo llevé a Marcos (Carnevale), porque es una película que transita por la emoción, el humor y donde hay momentos de tensión. Se tratan temas como esta nueva cultura de la cancelación en la televisión, el infortunio de que el que tanto prensa como el público llaman ‘El infalible’, se convierta de la noche a la mañana en un meme por haberse equivocado. Que sea escrachado, amenazado y se tenga que ir del lugar donde vive para viajar a Córdoba”, relató el actor de “Casados con hijos”.

No fue sencillo llevar a cabo una filmación en plena pandemia. Pero tanto Carnevale como Francella reconocen que en Córdoba se sintieron muy respetados y fueron recibidos con mucho cariño.

Federalizar el cine argentino

“Para mí era una responsabilidad enorme filmar en mi provincia porque era algo que nunca había hecho y lo tenía que hacer bien. Encima, desembarcamos con una película enorme y con Guillermo. Tanto el Team Commission de Córdoba como el Gobierno de la provincia se pusieron a disposición y nos abrieron las puertas de toda la Provincia. No nos faltó nada y nos cuidaron mucho. Y eso hacía que la responsabilidad fuese aún mayor”, explicó Carnevale sobre la experiencia de rodar gran parte de la película en nuestra provincia.

Es que “Granizo” se rodó en locaciones típicas de la Capital, como la calle Belgrano (entre Fructuoso Rivera y Achával Rodríguez), en pleno corazón de barrio Güemes; se usó el reconocido bar de tragos de autor “La Cova del Drac” y también pueden verse tomas en el Estadio “Mario Alberto Kempes”, el Paseo del Buen Pastor o la tradicional Cañada.

Pero el equipo de filmación no solo se centró en la ciudad de Córdoba, sino que la trama de la película también los llevó al departamento de Punilla, más precisamente en la localidad de San Esteban, en donde transcurren escenas cruciales para el desenlace del film.

La dicotomía entre el paisaje urbano y el serrano, es fácilmente reconocible en “Granizo” y en este punto se centró Carnevale ante la pregunta de La Nueva Mañana. “Es cierto que Córdoba Capital es un mundo y el de las sierras o el interior provincial, donde yo nací, es otro. Y creo que estuvo bien que eso mismo lo contara un cordobés. Porque a veces, hacer interpretaciones desde otras provincias o desde la Capital Federal sobre lo que es el interior, no refleja las cosas tal cual son. Y cuando vos sos del interior, eso lo detectás enseguida”, admitió.

“En eso nos ayudó mucho el film comission con Jorge Álvarez (director del Polo Audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura) y Paola Suárez. Eso lo queremos resaltar, porque gracias a ellos pudimos tener un servicio de producción de excelencia. Córdoba ya está apta para tener su propia cinematografía. Y creo que es hora que se federalice el cine en Argentina y no esté concentrado solo en Capital”, enfatizó el cineasta.

Picardía a la cordobesa

Por su parte, Guillermo Francella reconoció que desde el gobernador Juan Schiaretti hasta la última persona que se cruzaron en la provincia los recibió con cariño y respeto. “A la gente la veías contenta de que nosotros estuviéramos allí. Nos exteriorizaban eso y para mí fue muy gratificante”, reconoció el actor.

Y hay una cosa que bien se refleja en el film y es la picardía cordobesa. “Tiene que ver con esto que pasa entre cordobeses y los porteños. Eso se ve bien cuando recién llego a la provincia en un taxi y ya aparece un cordobés al lado felicitándome con la frase ´los hiciste mierda a los porteños´. Es una anécdota muy graciosa. Yo lo hablaba con Marcos, y él me decía que estaba bueno ese contraste que se da, porque en Córdoba, Miguel Flores, es recibido con mucho afecto y respeto”, subrayó Francella.

“De hecho, hay una escena cuando habla con un barman cordobés, donde él le dice al protagonista que le parece injusto el tratamiento que tuvieron para con él en Buenos Aires. Flores está muy dolorido porque en algún momento manifiesta que el aviso se te puede escapar, pero él a la lluvia, no la vio venir. Está angustiado porque él es un estudioso, no es ningún improvisado. Es alguien que ama su carrera y se dedicó toda su vida a ella. Pero en Córdoba, no siente ese sentimiento agresivo, ese escrache de la gente, esa cancelación en la televisión por haberse equivocado. Obviamente que su equivocación generó un perjuicio para mucha gente, pero erró en un diagnóstico. No era tan ‘infalible’, pero tampoco era para que tuviera un tratamiento tan agresivo. Para mí, ese contraste que se muestra fue muy interesante de explorar desde lo interpretativo”, cerró.

