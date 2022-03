Piden ayuda para dar con una joven de 15 años desaparecida en Alta Córdoba

Tania Valentina Carrizo fue vista por última vez el martes 29 al mediodía, desde entonces no se supo nada más. Familiares y amigos protestaron en las calles ante la "inacción" de la Policía.

Familiares, amigos y organizaciones feministas piden colaboración para dar con el paradero de una adolescente de 15 años, que fue vista por última vez en el barrio Alta Córdoba de la capital cordobesa.

La denuncia fue hecha ante la Justicia y la agrupación Ni Una Menos Córdoba que también difundió la búsqueda, pide ayuda para dar con Tania Valentina Carrizo quien salió de su casa este martes 29 al mediodía y desde entonces no se tiene ninguna noticia sobre dónde está.

La joven es de contextura delgada, mide 1.63 y tiene pelo largo de color oscuro. En ese momento, vestía jeans y remera de color negro.

Este miércoles a la noche, amigos y familiares realizaron en la plaza de Alta Córdoba, una protesta en reclamo de la "inacción de la Policía". Desde Encuentro de Organizaciones Córdoba difundieron un comunicado denunciando que hasta el momento, la única acción tomada fue preguntar a vecinos de la zona "sin siquiera revisar morgues u hospitales".

"En un país donde la violencia a la mujer es norma es necesario que se tomen medidas urgentes y ante la ineficacia del Estado nos queda la organización entre vecinos y familiares", precisó la organización que además exigió que se tome como prioridad la búsqueda de la adolescente.

"La mamá de Tania hizo la denuncia pero hasta este miércoles 30 nos dimos cuenta que no habían hecho nada y por ese motivo entendimos que si no seguíamos actuando nosotros, que ya habíamos difundido su foto por las redes sociales, la Policía no hacía mucho", cuenta a este medio Rosalía, prima de la joven e integrante de la Cooperativa Podemos en Los Galpones.

En ese marco, precisó que decidieron tomar la calle para que "activen": "Fue un corte chico el que hicimos y ahí recién la Policía de Alta Córdoba tomó conocimiento del hecho que aún no se había informado desde la comisaría".

Rosalía además agregó que cuando la mamá de Tania denunció, le dijeron que "en 48 horas no podían difundir su búsqueda por los medios". "Hay cámaras en esta zona y nos dijeron que aún no las pueden revisar porque no tienen la orden, así que nosotros vamos a cortar la calle de nuevo para que actúen y trabajen rápido como debería ser", cerró la mujer.