Se inaugura “La mirada del Bufón” de la artista plástica Julieta de Palacios

El próximo sábado quedará inaugurada la muestra “La mirada del bufón” de la artista plástica Julieta de Palacios, quien después de algunos años retorna con sus obras a una galería a cordobesa.

Sobre sus pinturas, la artista expresa que “el uso de máscaras, cabezas calvas y bufones, son parte de la búsqueda de traducir lo inexplicable en imágenes. Son también la excusa para abrir la puerta a lo fantástico que revela la magia, el gozo y la fragilidad de nuestra existencia”.

Ella sostiene que “el sujeto de la obra no es relevante, es la esencia detrás de la forma, es el lenguaje necesario para hablar de nuestras fuerzas, desafíos, ambigüedades. Esa línea estrecha entre caras opuestas... el clima que busca empatía con el observador con el fin de compartir la pasión que me impulsa a crear”.

La artista

El trayecto de Julieta de Palacios comenzó hace varias décadas, a lo largo de su carrera expuso en espacios públicos y privados de Córdoba y del exterior. Residiendo en Estados Unidos presentó las muestras individuales "Lo Invisible II" en Level-South Beach de Florida en Miami durante el año 2002 y "From the Soul" en Jadite Gallery de New York en el año 2004

También ha sido parte de una importante cantidad de muestras colectivas en Córdoba y en el exterior entre las que se destacan: "Finest Artist of America", auspiciada por la Organizacion de Estados Americanos en Washington, DC USA en 2006; "6 Artists", The Vintage Art Project, Verona, New Jersey USA en 2007; "Colective Show" Morristown Art Association Botton, New Jersey USA; "Show of Show, Von Liebig Art Center Naples, FL. USA en 2011 y en el mismo año en "Colective Show", Sweet Art Gallery, Naples, FL. USA; en tanto que en 2013 participó de “Show of Shows”, Von Liebig, Naples, FL. USA.

A principios de su carrera, en el interior de Córdoba, Julieta de Palacios repartía su tiempo entre la docencia y la pintura; el salto hacia el exterior fue un enorme desafío en el que además de sus pinturas también tuvieron importante relevancia sus creaciones en muralismo, las que continúan hasta la fecha. Y en su camino artístico ha cosechado distinciones y premios.

La inauguración de su nueva muestra “La mirada del bufón” tendrá lugar el sábado 2 de abril a las 20 en Bastón del Moro, boulevard Chacabuco 483.