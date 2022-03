Asumieron las nuevas autoridades del Sindicato de Fleteros de Córdoba

Este miércoles 16 a las 19 horas se llevó a cabo, en la ciudad de Córdoba, la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) Regional Córdoba.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del gremio ubicado en calle Gobernador Bustos Nº 541 de Barrio Cofico y contó con la presencia de las máximas autoridades a nivel nacional del sindicato: su secretario general Alejandro Iván Brizuela, y su secretario adjunto Iván Martínez, acompañados de delegados y miembros de las diferentes delegaciones del país.

En la ocasión, la junta normalizadora del gremio puso en funciones, a las nuevas autoridades designadas en la provincia de Córdoba. De esta manera, en la tarde de este miércoles asumió como secretario general Regional Córdoba, Osvaldo Alejandro Robledo, mientras que su secretario adjunto es Matías David Milesi. Cabe destacar que como tesorera, fue designada Yamila Robledo.

Dicho acto dará legitimidad y sentido al sindicato en su lucha por los derechos de los trabajadores en esta nueva etapa reivindicadora de la actividad y sus conquistas laborales.

Tras la ceremonia, el secretario gremial de SIUNFLETRA, Alejandro Brizuela, recordó que el gremio nació en el año 1986 nucleando a quienes son los dueños de los vehículos a nivel nacional tanto sea de carga pequeña como camiones grandes.

Según recordó, el sindicato no había tenido representación en la Regional Córdoba hasta ahora luego de una intervención que tuvo oportunamente. "Eso ya quedó en el pasado y la Justicia nos dio toda la legalidad para asumir nuestros roles y reestructurar el gremio en todas las provincias. Hoy ponemos en funciones a quienes son los referentes en Córdoba. Venimos además de Rosario y continuaremos en el resto del país trabajando en pos de alcanzar el bienestar de todos los compañeros fleteros y sus familias que vienen pasando muchas necesidades con el tema tarifario y con despidos en empresas que cuentan con ese servicio".

Entre las novedades anunciadas anoche, se informó que está en formación una obra social que se destinará a los afiliados y con ese objetivo se está por firmar un convenio para brindar ese servicio fundamental.

Por su parte, el secretario general adjunto a nivel nacional Iván Martínez indicó que a través del Ministerio de Trabajo de la provincia se realizarán los trámites correspondientes para inscribir el SIUNFLETRA por vía legal. "Estamos elaborando un convenio colectivo de trabajo para ofrecer a los compañeros fleteros beneficios. Tal es el caso de la obra social propia que en 15 días comenzará a funcionar, como así también gestiones para mejorar las pólizas de seguro de sus vehículos a través de una empresa líder en el tema".

Alejandro Iván Brizuela e Iván Martínez, secretario general y secretario adjunto a nivel nacional de SIUNFLETRA

Para Martínez, es necesario que a nivel nacional se realice una reforma laboral y se está en el momento justo para hacerlo. "Tenemos miles de compañeros que la están pasando mal, que no tienen trabajo y que está viviendo de un plan. No creo que nadie quiere vivir así porque el trabajo dignifica. No hay que tener miedo y hay que dar pelea para lograr una reforma laboral por convenio, porque es lo que permitirá que haya trabajo formal y se evite la precarización que hoy existe", afirmó.

El secretario adjunto aseveró que SIUNFLETRA es un sindicato de raíces peronistas y su objetivo es reivindicar al trabajador fletero. "Las autoridades de la regional provincial que acaban de asumir van a tener todo nuestro apoyo para poder desarrollar su rol, para que defiendan al fletero cordobés", sentenció.

El secretario general Regional Córdoba, Osvaldo Alejandro Robledo, y su secretario adjunto Matías David Milesi.

Los objetivos de las nuevas autoridades en Córdoba

Por su parte, el flamante secretario general Regional Córdoba, Osvaldo Alejandro Robledo, se mostró agradecido con las autoridades nacionales por confiar en él para asumir tan importante tarea junto a Matías Milesi y a la contadora Yamila Robledo en la tesorería.

En tanto, el secretario adjunto del sindicato en Córdoba, Matías Milesi, auguró que desde la regional local se trabajará en consonancia con las autoridades nacionales del SIUNFLETRA para presentar este jueves los trámites necesarios ante el Ministerio de Trabajo provincial para comenzar a trabajar en beneficio a los afiliados fleteros. "Ante cualquier conflicto con los empresarios, se defenderá a los compañeros por la vía legal como corresponde. En esto tenemos todo el apoyo de las autoridades nacionales", aseveró.

Por último, la tesorera Yamila Robledo destacó su designación dentro de un sindicato que integra en su mayoría hombres. "Estoy agradecida por esta posibilidad de poder integrar este gremio. Es fundamental poder llevar a cabo esta tarea en representación del género, porque también hay compañeras en este rubro".

El secretario general regional Córdoba de SIUNFLETRA, Osvaldo Alejandro Robledo, junto a la tesorera Yamila Robledo.

En el acto también estuvo presente César Silva, flamante secretario general de SIUNFLETRA por la localidad de Villa Carlos Paz. "Este miércoles asumimos junto a las autoridades provinciales y llevaremos el apoyo del sindicato a los trabajadores de esa ciudad turística", indicó.

El acto finalizó con un pequeño ágape y un brindis por la recuperación del sindicato, bajo el firme objetivo de comenzar a trabajar a partir de este jueves en la representación de los fleteros cordobeses.

Por ultimo, se destacó que la ceremonia se realizó este miércoles 16 de marzo porque se recuerda el santoral de José Gabriel del Rosario Brochero, a quien el Sindicato designó como patrono de los fleteros. "Quisimos que el Cura Borchero fuese el patrono de nuestros trabajadores porque fue un hombre que abrió caminos, enfrentó muchas adversidades y será el patrono que proteja a los fleteros en su tarea", concluyeron las nuevas autoridades de la regional Córdoba.