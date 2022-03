Joaquín Bigo, el arquero al que apuesta el ‘León’ del ‘Imperio del Sur’

Mayo del 2020. Durante una charla informal, Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes de Río Cuarto, le dice a este cronista: “Anotá este nombre: Joaquín Bigo. Nosotros tenemos el arquero del futuro”.

Dos años después de aquella sentencia, el juvenil es el guardavalla titular del ‘León’, por encima de los experimentados Adrián Peralta y Brian Olivera. En el ‘Imperio del Sur’ hay depositada mucha confianza en este jugador que hizo todas las inferiores en el club Celeste.

En las primeras cuatro fechas del certamen de la Primera Nacional, Bigo defendió el arco de Estudiantes y a pesar de la suerte dispar del equipo, él está mostrándose a la altura de las expectativas.

“Soy de Ticino, vivía con mi mamá allá. Cuando me vine a Estudiantes, me vine a vivir a Holbert, con mi papá”, cuenta Bigo en la charla con La Nueva Mañana. Mamá es Mariel y papá es Miguel. “Mi mamá me llevaba a todos lados. Se hizo muy difícil despegarme”, relata el pibe nacido el 13 de julio de 1998. Cuando se “despegó” de su mamá tenía tan solo 14 años. Pero fue tras sus sueños.

“En Atlético Ticino jugué desde los 7 años hasta los 14. Jugábamos en la Liga de Villa María”, narra el guardavallas sobre sus inicios. A propósito de su génesis en el fútbol, vale recordar que no fueron como arquero. “En cancha chica jugaba de 3”, rememora entre risas. Recién cuando fue a cancha grande comenzó a atajar. Habrá tenido unos 10 u 11 años.

Y cuenta: “De chico siempre me gustó el arco. Es más, cuando jugaba al centro yo quería atajar y no me dejaban. Hasta que me puse firme que me gustaba y arranqué. Atajaba con una categoría más grande”.

Habla de Ticino y en su voz se nota un dejo de nostalgia y buenos recuerdos. Habla de Ticino y por su imagen pasa un río de rostros familiares muy queridos. Ticino es una localidad que está en el departamento General San Martín y según el censo del 2010 tiene unos 2.200 habitantes. En Ticino todos se conocen. Por eso cuando este cronista nombra a Julio Fantino, compañero en la Escuela del Trabajo, dice: “Es mi primo...”. Sí, en Ticino todos se conocen con todos.



Por eso no fue fácil dejar a su Ticino.

Aunque Holmberg no es mucho más grande que su Ticino.

“Con Néstor (Ortigoza) tuve una excelente relación y me dejó mucho. Siempre me aconsejó cuando algo no hacía bien. Pateamos dos millones de penales y no le pude atajar ninguno, me va a quedar grabado para siempre”.

Holmberg, que está a unos diez kilómetros de Río Cuarto, tiene, según aquel referenciado censo, unos 3.860 habitantes. Y, también, todos se conocen.

“A mitad del 2012, mi papá consiguió una prueba en Estudiantes. Él es de Holmberg. Me probé, me quedé y viajaba desde Ticino a Río Cuarto. Pero ya en el 2013 me vine a vivir con mi papá y se hizo más fácil, porque él me llevaba y traía”, recuerda el arquero.

¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?

- Me gusta todo, el día a día, compartir con los chicos, formar grupos, hacer amistades. Más allá de la competencia, el hacer amigos en el fútbol no tiene precio. Disfruto entrenar y pasarla bien.

¿Haces algo más aparte del fútbol? ¿Tenés algún hobbie?

- Ahora estoy solo en el fútbol, enfocado en esto. De vez en cuando juego al paddle. Pero intento hacerlo cuando no estamos en competencia, por temor a algún mal movimiento. Ahora, es sólo fútbol.

¿Qué te genera ser titular en Estudiantes, teniendo al Chupa o a Brian en el plantel?

- Primero es una sensación de mucha felicidad. A todo chico de jugar en inferiores su sueño es llegar a Primera. Y lo pude cumplir. Tengo mucha felicidad. Después, la competencia es sana y fuerte. Entre los tres nos apoyamos mucho. El año pasado le tocó a Brian, yo me alegraba, y ahora es al revés, atajo yo y él se alegra. Es espectacular. Yo les agradezco mucho.

Ellos son experimentados, ¿qué te dicen?

- Me dan muchos consejos. Si me ven nervioso o algo que para ellos no es acorde me hablan, me dicen tal cosa desde su punto de vista. Se están portando muy bien. Aprendo todos los días con ellos.

El lunes 26 de abril de 2021 ante Mitre de Santiago del Estero, el juvenil arquero debutó en Primera.

¿Cómo te enteraste que ibas a ser titular?

- El año pasado, a fin de año, a Brian lo expulsaron. Le dieron varias fechas. Entonces arrancaba con esa pequeña ventaja. Tenía esas fechas para jugar. Hice la pretemporada y en los últimos partidos, cuando iban armando el equipo, salió la publicación de que a todos los jugadores le quitaban las fechas de suspensión y me entró duda de saber qué iba a pasar. Pero el cuerpo técnico me lo comunicó esa semana antes de arrancar el torneo, que iban a seguir contando conmigo. Y lo hicieron.

¿Para qué está Estudiantes?

- Es paso a paso. No nos ponemos un objetivo, porque esto es muy largo. Falta un montón. Ahora a pensar en los próximos partidos.

Cierta vez dialogando con Dagatti me dijo: “En Estudiantes tenemos al arquero del futuro. Anotalo, se llama Joaquín Bigo”. ¿Alegría? ¿Presión? Calculo que sabías que hay mucha confianza en vos.

- Cuando estás en el club se escucha lo que se dice, y es algo muy lindo que un dirigente lo nombre a uno así, de esa manera. Me pone contento que hayan depositado esa confianza. Estoy devolviendo esa confianza. ¿Presión? no. Intento disfrutar.

