Los juveniles de Scaloni piden pista, por su nacionalización

La Selección Argentina, y su DT Lionel Scaloni, mostraron una pre lista de convocados por Eliminatorias Sudamericanas con muchos juveniles, muchos de ellos sin debutar en sus equipos, con vistas a darle forma al proyecto de encontrar valores y potenciar sus rendimientos para acompañar los procesos futuros de los combinados nacionales.

Las intenciones son aprovechar las proyecciones de estos juveniles, muchos de ellos nacidos en España pero hijos de argentinos o con alguna descendencia en sus parientes. Y como no pueden ser citados como sparrings (los clubes no están obligados a cederlos ni en Fecha FIFA), los citan para la selección Mayor, como para aprovechar y foguearlos de cara a un futuro más prometedor.

Entre los principales nombres figuran Luka Romero (mexicano de nacimiento, hijo de argentinos, hoy en Lazio con 16 años), juvenil con debut más joven en la Liga Española con apenas 15 años, en Mallorca; Nicolás Paz (volante de Real Madrid, hijo de Pablo Paz, ex Banfield y Tenerife, jugó un partido en el Mundial ’98); Alejandro Garnacho, hoy en Manchester United, autor de un golazo en la Copa Sub 19 de Europa; Franco y Ezequiel Carboni de Inetr de Italia (hijos de Ezequiel Carboni, ex Lanús); Tiago Geralnik (16 años, Villarreal de España) y Matías Soulé, de Juventus, quien suma su segunda convocatoria con Scaloni.

Para los que no saben quienes son los Nuevos de la #scaloneta

Franco y Valentin Carboni

Ale Garnacho

Nicolás Paz

Tiago Geralnik

Matías Soule

Es todo gracias al gran trabajo de scouting que están haciendo el Profe Tassi y Bernardo Romeo en Europa, importantisimo trabajo de #AFA pic.twitter.com/mvhbFaBB2a — Martin Telechea 🇦🇷🇧🇷 (@tinchotelechea) March 7, 2022

Argentina ya se encuentra clasificada al mundial de Qatar 2022 y por eso ante Ecuador y Venezuela podrían debutar algunos de estos juveniles con el objeto de que no puedan ser citados por las federaciones de sus países de origen o de sus padres.

En ese sentido, el reglamento indica que con solo disputar 15 minutos de un partido oficial ya queda blindado y no puede renunciar a su nacionalidad. Esa es la apuesta de AFA que con el scouting y reclutamento de Juan Martín Tassi, nuevo captador de talentos, quien muestra ya el primer paso de su trabajo.

¿Tendrán estos jugadores minutos de juego en esta ventana FIFA? Es la idea, sin perder los puntos ya que suman al conteo del ranking FIFA para ser cabeza de serie en la copa del mundo, pero mientras tanto, en AFA miran al futuro con más bases.