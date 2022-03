Roman Abramovich comunica que vende el Chelsea

Roman Abramovich, que fue relacionado con Vladimir Putin con la consecuente reacción de muchos pidiendo al Gobierno británico que sea sancionado tras estallar el conflicto entre Rusia y Ucrania, decidió vender el Chelsea.

El multimillonario dueño ruso del conjunto 'blue' lo anunció este miércoles mediante un comunicado oficial en el que justifica su decisión "pensando en lo mejor para el club"

"Quiero abordar las especulaciones en los medios sobre mi propiedad del Chelsea. Como he dicho anteriormente, siempre he tomado mis decisiones pensando en lo mejor para el club. En la situación actual, he decidido vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los aficionados, los empleados y los socios y patrocinadores. La venta del club no será acelerada, sino que seguirá su debido procesa. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios o dinero para mí, sino por pasión por el juego y el club", rezó en primera instancia el comunicado difundido mediante los canales oficiales del Chelsea.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2022

"Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo", continuó la carta firmada por Abramovich.

El magnate, que se hizo con el control del Chelsea en 2003, expresó: "Esta decisión ha sido increíblemente difícil para mí y me duele separarme del club de esta forma. Sin embargo, creo que es lo mejor".

Por último, lanzó un último mensaje en clave 'blue'. "Espero poder visitar Stamford Bridge para despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido un privilegio ser parte del Chelsea y estoy orgullosos de todos los logros asumidos. El Chelsea y sus seguidores siempre estarán en mi corazón", finalizó.