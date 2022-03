Caranta: "Esta situación de Hoyos la vivimos con Cacique, hay que darle tiempo"

El ex arquero de Talleres habló sobre el momento del plantel Albiazul y bancó al técnico Ángel Guillermo Hoyos.

El ex arquero expresó: "Ojalá el tiempo le de la razón a Fassi"

El presente de Talleres en la Copa de la Liga Profesional está lejos de ser el ideal. Dos empates y dos derrotas preocupan al mundo del club de barrio Jardín.

Y, en ese marco, Mauricio Caranta, ex arquero del "Albiazul", fue entrevistado por el programa Futbolémico, y expresó su apoyo al actual entrenador Ángel Guillermo Hoyos.

Caranta comparó los inicios en Talleres de "Cacique" Medina con el segundo ciclo de Hoyos y dijo: "Esta situación de Hoyos la vivimos con Cacique, hay que darle tiempo y encontrar ese resultado que cambia todo desde lo anímico".

Mauricio Caranta, ex #Talleres e #Instituto: "Hay que ponerse contentos de ver a Cacique donde está, él le dejó mucho a la institución. Es un técnico ambicioso y tenía el deseo de crecer, decía que si venía un equipo de Europa o Brasil el podía irse". — Futbolemico (@futbolemicok) March 2, 2022

Mauricio Caranta, ex #Talleres e #Instituto: "Me pone muy orgulloso lo de Garro, yo sabía que algunos jugadores lo podían hacer en la Primera Nacional pero en Primera división tienen otro rendimiento. Rodrigo tiene mucha personalidad y muchas cosas por ofrecer". — Futbolemico (@futbolemicok) March 2, 2022

"Ojalá que el tiempo le de la razón a Andrés (Fassi) y los resultados deportivos se den, esperemos que puedan encontrar ese triunfo que brinde confianza", agregó el ex entrenador de Instituto.

Sobre una posible renuncia de Hoyos, Caracnta aseguró que Fassi no lo permitiría. "Si yo tengo que hacer algo hoy es ayudar a Talleres, no es bueno postular a alguien, no sirve eso", dijo.