Belgrano: la alegría de Mariano Miño por su gol en el Gigante

Belgrano tiene puntaje ideal y es el único equipo que ganó en sus primeras tres presentaciones en la Primera Nacional: 1-0 ante Atlético de Rafaela, 1-0 frente a Santamarina y 2-1 versus Estudiantes de Buenos Aires. Para que éste último resultado haya sido favorable fue importantísimo el agónico gol de Mariano Miño.

Al término del juego, el mediocampista ofensivo, que ingresó en el complemento, expresó: "Siempre trabajo para que las cosas me salgan bien. A veces me sale, a veces no, esta vez me sentí muy bien y fue un gran desahogo para mí y todos mis compañeros. Ojala sea un envión anímico para lo que viene".

Además, Miño sostuvo: "Por mis características me gusta jugar suelto, pero somos un equipo y cuando el técnico pide una función, la cumplo, no tengo problemas, siempre quiero jugar y ahora me tocó hacer el gol, de sentirme cómodo".

Meriano cortando, Longo mirando Vegetti bajando, Ulises con su centro y Miño que abre y va a buscar pic.twitter.com/aaIWy0oxkc — Diego Mizraji (@dmizraji) February 28, 2022