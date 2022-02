Belgrano recibe a Estudiantes de Buenos Aires en el Gigante de Alberdi

Belgrano, que busca trepar a lo más alto de la tabla de posiciones, recibirá hoy a Estudiantes de Buenos Aires en uno de los siete partidos que darán continuidad a la tercera fecha de la Primera Nacional.

La jornada completa de hoy con sus horarios es la siguiente:

-17.00: Deportivo Maipú-Mitre (Santiago del Estero), Flandria-Chacarita (TyC Sports) y Villa Dálmine-Santamarina;

- 17.30: Gimnasia (Mendoza)-San Telmo;

-19.00: Güemes (Santiago del Estero)-San Martín (San Juan); -20.00: Belgrano-Estudiantes (Buenos Aires); (Direct TV)

-21.30: Temperley-Brown (Adrogué) (TyC Sports)

Lunes

- 17.00: Riestra-Atlanta

- 19.10: Almagro-Instituto (TyC Sports)

- 20.00: Alvarado-Agropecuario;

-21.10: Quilmes-Ferro (TyC Sports)

= Martes =

- 17.00: Almirante Brown-Atlético Rafaela (TyC Sports)

Libre: Independiente Rivadavia (Mendoza).

* Resultados hasta el momento: Deportivo Morón 1-Defensores de Belgrano 1; Estudiantes (Río Cuarto) 1-Tristán Suárez 1; Deportivo Madryn 1-San Martín (Tucumán) 2; Gimnasia (Jujuy) 2-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1; All Boys 1-Chaco For Ever 2 y Nueva Chicago 1-Sacachispas 1