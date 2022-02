La futbolista Irene López habló de la depresión en el deporte

En los últimos días el fútbol femenino conoció el caso de la futbolista Irene López que anunciaba que dejaba el fútbol al no poder gestionar la ansiedad.

La española, de tan sólo 20 años y jugadora del Madrid CFC, había sido campeona del mundo con la Sub'17, su nombre había sonado con fuerza en los últimos años junto a los de Claudia Pina o Eva Navarro, aunque ella ha decidido bajarse del tren de la alta competición.

"Nadie te enseña a manejar el estrés y la ansiedad que puede conllevar la competición de alto nivel", lamentaba la futbolista en una carta el pasado febrero, en que anunciaba su retirada de los terrenos de juego.

"Podría 'disfrazar' los motivos por los cuáles dejo el fútbol, pero no lo voy a hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental", contó.

"Al principio lo llevé en silencio porque no me atrevía. No sabía qué me pasaba. No me entendía ni yo y dudaba que me pudiera entender la gente", reconoció en una entrevista con la Federación Española de Fútbol.