Fernando Alarcón: "Me bronca no conseguir los tres puntos de local"

El defensor de Instituto, uno de los puntos altos del equipo en las primeras fechas, no ocultó su malestar por no ganar en el Monumental.

El marcador central Fernando Alarcón ha sido uno de los puntos altos en las primeras fechas de Instituto. Firme, sólido y siendo voz de mando desde el fondo marca pautas para el equipo. La "Gloria" en el inicio de la Primera Nacional 2022 empató sus dos primeros juegos y en ese marco, el defensor, en diálogo con LA NUEVA MAÑANA no ocultó su fastidio por no ganar en Alta Córdoba el viernes pasado ante Alvarado de Mar del Plata.

"Me da bronca, a pesar de que hay que ver el lado positivo que es seguir sumando. Pero no es lo que buscamos. Nosotros de local tenemos que conseguir los tres puntos. Esto es largo, donde cuando no podes sumar de a tres hay que sumar", analizó el cordobés nacido el 16 de junio de 1994 en la localidad de Guatimozín.

Además el ex Rosario Central, Talleres, Tigre, entre otros, sostuvo: "Tenemos que tratar de encontrar la misma intensidad del primer tiempo en el segundo, pero esto es trabajo, somos un equipo nuevo, no es una excusa".

Y siguiendo con el tema, cerró: "De local tenemos que hacernos fuertes. Me tocó estar en Tigre el año pasado y nosotros teníamos algo que de local nos hacíamos muy fuertes. Y debe ser así, más en esta categoría. De local tenes que tratar de conseguir lo tres puntos y de visitante sumar. Lo positivo es que no se perdió".