El mismo dolor, la misma impunidad: 10 años sin Facundo Rivera Alegre

La lucha de Viviana Alegre por la aparición de su hijo, Facundo Rivera Alegre, es un camino cargado de dolor, pero también un camino que transcurre acompañada. En una jornada frente a Tribunales I, a un día de que se cumplan los 10 años de la desaparición del “Rubio del Pasaje”, Viviana abre los brazos de su lucha y comparte el micrófono con familias de víctimas de gatillo fácil, violencia institucional y crímenes viales.

La pregunta es la misma desde hace 10 años y es la que ahora ocupa las veredas del Paseo Sobremonte con unas letras gigantes en cartulina verde: ¿Dónde está Facu?

“Estamos acá presentes por dos cuestiones: para revindicar la memoria del Rubio, para pedir que lo busquen, pero también para reivindicar la organización popular, para reivindicar la lucha, para reivindicar a una madre como Vivi”, dicen en el micrófono, señalando al Poder Judicial.

Viviana va y viene, saluda a los familiares de las víctimas que se acercan a hablar, los espera con un abrazo cuando sueltan el micrófono después de contar por lo que están pasando: los recorridos, los vericuetos judiciales y el olvido estatal.

“Primero quiero mandar un abrazo fraterno, cariñoso, apretado a la Vivi. Hace 10 años que uno la conoce, acompañándola”, dice Eduardo Vignolo, tío de Sol Vignolo, una de las víctimas de la tragedia de Circunvalación. “Que una mamá supuestamente en democracia no tenga la posibilidad de hacer un duelo como corresponde es una cosa absolutamente inaceptable. Que nadie pueda responder donde está el Facu”, cuenta.

Eduardo señala al edificio de Tribunales I y agrega: “Lo que nos une con la Vivi y con otro montón de familiares es la lucha contra la impunidad que baja del Poder Judicial. Es inaceptable que sigamos aceptando la impunidad, no es tolerable que nos sigan matando pibes y que sigan desapareciendo. En este caso, la violencia institucional aparece después por que te abandonan, pregúntele a Fernanda Guardia lo que es el abandono de las instituciones del estado. Nosotros entendimos a los palos, como muchas familias, que tiene que haber un cambio de parte de las instituciones del estado”.

Miriam Gil también se acerca al micrófono, se presenta y dice que es la mamá de Elías López Gil de Laboulaye. Tenia 23 años y estudiaba la Licenciatura en Comunicación Social en la UNC cuándo fue atropellado en la localidad el 8 de octubre de 2021.

“Fue una camioneta del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Desde ese día no me he podido sentar a llorar la muerte de mi hijo, porque 15 días creí en la justicia y esperé que hicieran lo que debían hacer. Nunca se hizo. Es al día de hoy que sigo batallando. Nunca hubo prisión preventiva para el conductor”, dice la mamá de Elías.

A espejo de Viviana, Miriam, asegura: “voy a seguir luchando para que se haga justicia, el homicida nunca debió estar suelto. Si mi hijo hubiera atropellado a esa persona, estaría preso. Y esa persona sigue conduciendo, y eso me da impotencia, porque pienso a quien atropellara luego. No solamente me arrancaron la vida de mi hijo, me mataron a mi familia también, voy a seguir reclamando”.

Antes de dar paso a la presencia de los artistas que se acercan a cantar, Ana María, mamá de Fernando “Güere” Pellico, fusilado por la Policía en 2014, nos recuerda porque está acá: “vengo a acompañar a Vivi en esta lucha, le digo que nunca baje los brazos. Espero que sepa la verdad”.

