Fútbol femenino: Belgrano ya tiene rivales en la Primera B de AFA

El 6 de marzo arranca el torneo de la Primera B del fútbol femenino de AFA; y en Alberdi están atentos, ya que Belgrano participará de esta divisional tras lograr el año pasado el ascenso desde la Primera C.

Las "Piratas" ya conocen a sus rivales.

Será la Zona A la que integren las dirigidas por Daniela Díaz; grupo que compartirán junto a Atlanta, All Boys, Almirante Brown, Banfield, Atlas, Defensa y Justicia, Armenio, Claypole, Lima y Vélez.

El formato del certamen indica que las primeras ascienden al fútbol semiprofesional de Primera División.

Desde las segundas a la octavas, jugarán el reducido por el segundo ascenso (3 vs 8, 4 vs 7 y 5 vs 6). Las segundas esperarán en semifinales.

Belgrano debutará de local ante Lima de Zárate. En la segunda fecha visita a Atlanta.

El resto del fixture para las "Piratas" es:

3ª vs Atlas

4ª vs Almirante Brown

5ª vs Defensa

6ª Fecha Libre

7ª vs Claypole (v)

8ª vs Vélez

9ª vs All Boys

10ª vs Banfield (L)

11ª vs Deportivo Armenio.