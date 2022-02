Martino: “Si tengo que elegir, prefiero ser lateral y no volante”

Comienza la hora de la verdad en Talleres este fin de semana pero sobre todas las cosas, es inevitable comprender o comparar el objetivo y las responsabilidades que tendrá el equipo este 2022, con la consigna de imitar el provechoso 2021, con un Albiazul protagonista en ambos frentes. Y ahora con el agregado de la Copa Libertadores de América y todo lo que eso significa en el ánimo y la ilusión del hincha, que se acostumbró a pelear títulos y quedó sediento luego de que se escapara la final de la Copa Argentina ante Boca Juniors.

Un conocedor de este proceso es el lateral izquierdo Ángelo Martino, quien a pesar de tener apenas un año en el club mostró compromiso al punto que parece nacido en la familia. Se adaptó rápidamente a la estructura, tanto para ser “3” clásico como volante por esa franja, convirtiendo goles como valor agregado, como ocurrió en Ecuador ante Emelec, en Copa Sudamericana.

“Arranca una nueva ilusión y la queremos afrontar con toda la responsabilidad. Estamos contentos con la pretemporada realizada, el hecho de haber ganado el clásico es un incentivo más allá de que sea aun amistoso, es un triunfo que nos suma desde lo anímico y lo motivacional”, contó Martino, mientras palpita el debut de la Copa de la Liga Profesional, el domingo a las 19:15 ante Platense.

“Estamos con fuerzas renovadas, veníamos de perder los dos primeros amistosos y si no le ganábamos en los penales a Belgrano no nos hubiéramos quedado nada contentos. De todas formas el partido que vale es el del domingo. Esto no depende de cómo le vaya en el año a Belgrano o a Talleres, eso ya terminó, es tiempo de escribir una nueva historia y para eso nos estamos preparando”, agregó Martino a La Nueva Mañana.

-La intención es mantener la vara alta de la temporada pasada, sabiendo que es mucha exigencia..

-Es que también nosotros queremos ser protagonistas y dejar al equipo siempre en los puestos altos. Esto lo hacemos por nosotros. Tenemos que terminar de plasmar la idea, van llegando nuevos compañeros y si somos los que estamos, vamos a dejar todo como el mismo compromiso de siempre. Se fueron algunos compañeros, llegó un nuevo entrenador, es cuestión de mentalizarnos de que vamos a repetir la historia y a eso apuntamos. Tenemos tres competencias y las queremos aprovechar, queremos responder.

-¿Es diferente la idea de Ángel Hoyos con la de Alexander Medina?

-Nosotros nos tenemos que amoldar a lo que pretende Hoyos. Hay cuestiones donde comparten criterios pero también el nuevo DT quiere mantener algunas de sus ideas de juego. Tiene algunas ideas diferentes pero la esencia es la misma, como también el objetivo es el mismo: buscar un Talleres protagonista. Queremos empezara plasmar esa intención. Tengo un año en el club y en eso la meta institucional nunca varió: siempre hay que ir por más en Talleres.

-¿Lateral izquierdo o volante por el mismo sector?

-La pregunta de siempre, es inevitable para los periodistas que me pregunten eso…

-¿Te sentís más cómodo en alguna posición?

-Sí, yo ya aclaré que soy lateral izquierdo y que me siento más preparado para esa función más allá de que me puedo acomodar de volante. Me adapto donde sea necesario. Incluso llegué en posición de gol. Pero si debo elegir, me siento más cómodo como lateral, siempre jugué ahí. No tengo dramas en ser volante o extremo, estoy a disposición del entrenador y de lo mejor para el equipo.

-¿Llegan bien de la cabeza al debut?

-Sí, incluso con un desgaste físico lógico que lo sentimos en algunos amistosos, pero nunca perdimos nuestra condición. Ya se van viendo “cositas” conceptuales de la idea de Hoyos, queda mucho camino por recorrer, la intención es seguir en la misma senda. Esto recién empieza. Hay muchos partidos, muchos torneos, muchas competencias, debemos estar preparados todos porque la oportunidad siempre llega. Quedan unos días para ir afilando conceptos, espero que mantengamos el rendimiento y seamos protagonistas como el hincha sueña.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]