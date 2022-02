La mirada del presidente de Instituto sobre el inicio del torneo

PRIMERA NACIONAL

Con el pasar del tiempo, Juan Manuel Cavagliatto, ya afianzado en su cargo como presidente de Instituto, se ha ido ganando un lugar dentro de la dirigencia del fútbol argentino. El dirigente de la “Gloria” es alguien que está inmerso en muchas cuestiones de gestión que lo han posicionado, más allá de su labor reconocida en el básquetbol.

Por tal motivo, en la previa al inicio del torneo de la Primera Nacional, en La Nueva Mañana dialogamos con el titular del club de Alta Córdoba, donde también se expresó sobre la conformación del plantel albirrojo para esta temporada.

“El torneo está bien. El año pasado hubo muchas suspicacias de una zona fuerte y de otra no tan fuerte. Ahora jugamos todos contra todos y los dos mejores van a subir. No habrá eso de que una zona es más peligrosa que la otra, esas cosas que decimos los dirigentes cuando no ganamos”, afirmó Cavagliatto.

Tras la fecha 17, los equipos podrán sumar dos nuevos jugadores más para afrontar la segunda etapa del torneo.

Instituto tuvo una pretemporada con partidos amistosos que fueron positivos en Uruguay, pero que el martes se toparon con una derrota en el Mario Kempes ante Racing de Nueva Italia. En ese marco, el dirigente consideró: “Ni en Uruguay éramos los mejores ni en el Kempes ante Racing fuimos los peores. Es un equipo nuevo, con jugadores nuevos, que tiene que trabajar, acoplar y poner a Instituto donde se merece”.

¿Ascenso?

La “Gloria” debutará el domingo con otro clásico. Su presentación será en Río Cuarto ante Estudiantes con el arbitraje de Jorge Baliño.

- ¿Está conforme con el plantel que se conformó para el torneo?

- Estamos conformes con el plantel que armamos, sí. Se vio buen fútbol en los amistosos en Uruguay, no así en el Kempes... El domingo ya jugamos por los puntos y es el partido importante que tenemos.

- La palabra “ascenso” a algunos les gusta decirla y a otros no. Pensando en los objetivos de Instituto, ¿te animás a pronunciarla o esperas?

- No estoy acostumbrado a decirla, porque primero hay que trabajar, hay que formar un grupo, ir partido a partido. Después, cuando pasen las fechas, cuando pase la mitad del campeonato, ahí sí podemos hablar de eso. Estamos para trabajar, corregir errores, pero sí sabemos que Instituto, el domingo, se va a jugar la vida en Río Cuarto.

Un torneo más federal

La Primera Nacional arranca este fin de semana con la particularidad de que participarán 37 equipos, que tendrán como objetivo obtener los dos ascensos a la Liga Profesional.

Por la cantidad de instituciones participantes, será un certamen más “federal”, ya que se dividen en 15 de la provincia de Buenos Aires; siete de la Ciudad de Buenos Aires; tres de Córdoba; tres de Mendoza; dos de Santiago del Estero; dos de Chubut y uno de Santa Fe, Jujuy, Chaco, San Juan y Tucumán.

Belgrano debuta en el Gigante

Belgrano arranca la Primera Nacional el lunes, desde las 21.30, en el Gigante de Alberdi recibiendo a Atlético de Rafaela. El “Pirata” asume esta nueva incursión en la Segunda División con la misión de retornar a Primera División.

Para tal fin la dirigencia comandada por Luis Fabián Artime optó por dejar una base del plantel del año pasado, retuvo al goleador Pablo Vegetti, y realizó incorporaciones en todas sus líneas, más allá de que todavía no se retiró del mercado de pases. “Llegamos más armados que el año pasado, cuando tuvimos muy poco tiempo entre las elecciones y el inicio del torneo”, dijo el titular del “Pirata”.

Incorporaciones

“PIRATAS”

Francisco Oliver, Maximiliano Comba, Alejandro Rébola, Iván Ramírez, Gabriel Compagnucci, Ibrahim Hesar y Joaquín Susvielles. Además, regresaron de sus préstamos Nicolás Meriano, Tobías Ostchega y Joaquín Rikemberg.

“GLORIOSAS”

Emanuel Bilbao, Matías Ferreira, Ezequiel Parnisari, Sebastian Corda, Fernando Alarcón, Giuliano Cerato, Roberto Bochi, Gabriel Graciani, Claudio Pombo, Diego Becker, Santiago Rodríguez, Patricio Cucchi, Ramiro Arias, Nicolás Mazzola.



DEL “LEÓN”

Renzo Reynaga, Néstor García Martinolli, Lautaro Mur, Matías Rosales, Alvaro Pavon, Ramiro Balbuena, Federico Martínez, Ezequiel Bonarcoso, Gastón Arturia, Santiago Zurbiggen, Adrián Peralta, Emanuel Cuevas, Ignacio Abraham, Brian Ferreyra, Luis Silba y Fernando Belluschi.

